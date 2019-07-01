台北市立委第一、二選區 上演三腳督

2019-07-01

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第一選區（天母、北投）國民黨與新黨泛藍整合出爐，國民黨台北市議員汪志冰以民調平均支持度五十．○六％，險勝新黨議員潘懷宗的四十九．九四％，二○二○年代表藍營挑戰民進黨現任立委吳思瑤。原本大家以為藍綠對決，但又要重演「三腳督」局面，士林北投區議員陳建銘昨受訪表態，將以無黨籍參選，意即瓜分綠營及中間選票；陳嗆說：「改變大家對立委觀感，不再只是政黨棋子、舉手部隊，真正為民眾發聲」。

一選區綠營吳思瑤、藍營汪志冰 面臨陳建銘挑戰

對於與台北市長柯文哲關係，陳建銘表示，不知道柯參不參選，他會盡力為民眾爭取，政見如果沒有一項做到，絕對不選下一任；任何政黨總統參選人，只要支持他的政見，不管是要不要選的柯、總統蔡英文或國民黨參選人，都歡迎站台。

第二選區（士林、大同）民進黨立委何志偉，面對分裂的藍營，國民黨提名前立委孫大千；親民進黨的不分區立委陳怡潔打「非綠平台」廣告看板，參選到底。「白色力量」前觀傳局長陳思宇，與柯文哲一樣沒表態；她說「敬請期待」，時間還沒到，沒辦法那麼早下定論，但每天仍做好所有準備。

二選區綠營何志偉、藍營孫大千 親民黨陳怡潔選到底

第三選區（中山、松山）國民黨立委蔣萬安、第八選區（文山）賴士葆，目前沒挑戰者。第四選區（內湖、南港）立委李彥秀挑戰者有民進黨議員高嘉瑜。

第五選區（萬華）時代力量立委林昶佐，面臨前議員顏聖冠等民進黨「不禮讓派」進逼，還有國民黨前立委林郁方；第六選區（大安）國民黨提名不分區立委林奕華，民進黨前議員周柏雅、社民黨召集人范雲也表態參選。第七選區（信義）國民黨立委費鴻泰面對分裂的綠營，有時代力量參選人陳雨凡，及支持民進黨議員許淑華、洪健益參選的「不禮讓派」。

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