人氣下滑 韓國瑜紀念酒跌價滯銷

2019-07-01

〔記者洪臣宏／高雄報導〕韓國瑜「旺旺來」紀念酒上市約兩週，卻接連跌價兩次，林姓大盤酒商指出，人氣下滑是主因，不僅價格下滑，買氣也疲軟，「沒有發大財」，是否補貨將觀望。有網友揶揄，「大家是想買總統紀念酒吧？」

高市府昨天為「韓國瑜市長旺旺來金門高粱酒」舉辦行銷活動，並稱該酒品於六月廿一日上市，預計生產六十萬瓶，估可為高雄市政府帶來最高六千萬元授權金的收入，將全數作為公益。

林姓大盤酒商指出，其實六月十五日就已經鋪貨，一上市每瓶建議售價為八百五十元，確實買氣旺盛，但沒過多久就下滑，一週後降價為八百元，後來變成七六○元（一打購買價），兩週跌價兩次，相當罕見。

相較於馬祖酒廠去年在韓國瑜就職時推出的紀念酒，建議售價為每瓶八百八十八元 ，林姓盤商說，「一星期一百箱都不夠賣」，確實瘋狂熱賣，現在也是略微下降到八百五十元。

他說，蔡英文總統紀念酒在二○一六年三月間推出時，建議售價為七百五十元，供不應求，後來在五二○就職之後加製十萬打，降價至六百八十元。林姓盤商指出，酒品價格與年份、數量、酒質等有絕對關係，韓國瑜紀念酒將分三批上市共六十萬瓶，數量頗大，但他認為，從消費者反應，韓國瑜人氣下滑才是買氣疲軟主因。

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