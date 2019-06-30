談副手條件 蔡英文：社會支持、黨的團結、未來勝選

2019-06-30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統、行政院副院長陳其邁昨出席總統盃黑客松活動，針對總統大選副手議題，是否有考慮身旁的陳其邁，蔡英文先開玩笑對陳其邁說「怎麼現在又輪到你了喔？」接著開出三條件說，副手人選要考慮社會支持、黨的團結、未來勝選等，這有很多因素，適當時間就會向大家報告。

找誰搭檔 「適當時間就會報告」

蔡總統昨參加總統盃黑客松第二次工作坊，據透露，蔡英文主動向幕僚表示希望能參與此活動，並且與現場參賽者逐桌互動了一小時才離開。她致詞指出，「黑客松」其實就是「黑客」與「馬拉松」結合，透過開放資訊與團隊協作的方式，加上創新與共享的精神，一起激盪出很多解決問題的新方法；她舉例，去年報稅系統改善設計就是一個最好的例子。過去幾年，政府在各個部會設置「開放政府聯絡人」，也在跨部會間推動「協作會議」。

駁柯文哲 「我們不會拿國安當幌子」

另，台北市長柯文哲不滿投審會以國安理由駁回雙子星開發案，脫口「國家主權意識在我看都是屁話」，柯昨還直言不喜歡蔡用國家安全當幌子。蔡英文會後受訪表示，國家安全與主權意識，無論哪個黨派都是大家要有的共識，國家安全本來就是任何執政者都要小心翼翼守護的事情，「我們不會拿國安當幌子，我們會很小心翼翼守護國家安全。」

台灣形象 「拿掉多項國際負評」

蔡英文指出，這段時間以來，為了要讓國際上拿掉對台灣的負面評價標籤，政府和產業界都非常盡心盡力，包括歐盟將台灣從「稅務不合作名單」、「漁業黃牌名單」除名，以及美國把台灣從「匯率操縱國觀察名單」除名。台灣現在除了要申請脫離口蹄疫疫區，在洗錢防制方面，也獲得有史以來最好的成績，這些都是大家共同努力的成果，不但對產業的國際競爭力有正面效果，對整體國家形象也非常好。

由於蔡英文最近在相關民調中，於二十九至三十九歲年輕族群勝過其他候選人，蔡英文也表示，施政上對國家未來方向特別關注，政府在政策取向上希望將台灣帶往更好的未來，希望不論是哪個世代都一起把台灣未來做更好。

至於副手人選的條件，蔡英文說，副手要考量到社會支持、黨的團結、未來勝選等，這有很多因素，適當時間就會向大家報告。

針對美國參議院日前通過國防授權法，支持對台軍售，蔡總統受訪表示，這幾年來，台灣與美國關係持續在進展中，非常感謝美國行政部門、立法部門提出多項具體決議或方案，確保台海穩定及區域和平，她要對美方表達感謝之意。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法