國民黨國政願景發表會》朱酸韓頒市長獎 別忘鼓勵技職生

2019-06-30

〔記者陳昀、黃欣柏／台北報導〕國民黨昨舉辦總統初選第二場「國政願景電視發表會」，前新北市長朱立倫細數自己地方首長十六年政績，強調會「做」來解決問題，不只是喊口號。他更直指青年低薪原因是過去錯誤的教改忽視技職教育，還酸「每天頒發市長獎，別忘了給技職學生鼓勵」。

朱立倫表示，台灣低薪已是恥辱，連對岸都稱我們是低薪島，年輕人出社會只有二、三萬元薪水，看不到未來與希望，是這個國家，是從政者、執政者的責任。

技職才是台灣發展的根本

針對台灣二十年來薪資不成長的原因，朱立倫指出，除了慣老闆、低薪，必須承認「台灣的教育走偏了」，教改讓高職跟著一般高中拚升學，科技大學和一般大學一樣拚升等，忽略技職才是台灣發展的根本。他舉例說，郭台銘從技職出身，也能成為大企業家、台灣首富；並暗指高雄市長韓國瑜說，「每天辛苦地頒發市長獎，別忘了給技職學生鼓勵。」

朱立倫在第一階段發言、第二階段問答時，皆細數自己過去擔任地方首長的政績，包含三環三線、社會住宅、公托公幼、托老、青年失業率全台最低等。他說，低薪、居住、少子化、高齡化等問題，乍看像是縣市長問題，但這是每個人的大事情，是國家未來的大事情，他要用朱立倫在地方所做的「幸福進行式」，帶動到全台灣的未來式，讓全民都能感受到。

「民之所欲，常在我手！」朱立倫強調，他過去二十年用「做」來解決問題，且秉持「不能花下一代的錢」原則，才能達到世代正義，台灣很多問題都是來自世代之間的不理解，要化解問題需從「換位思考」做起。

配合昨晚的金曲獎頒獎典禮，朱立倫還提到，他兒子愛聽的茄子蛋「浪流連」，唱的是年輕人的憂愁、焦慮，自己喜歡的李宗盛「新寫的舊歌」，唱的是世代要成為知己。他認為，台灣的總統有責任為年輕人改變未來，他會透過「換位思考、世代融合」認真做。

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