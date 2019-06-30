國民黨國政願景發表會》郭喊雲林女婿很忙 南投女婿幫你

2019-06-30

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨在第二場國政願景電視發表會中，再將矛頭對準帶職參選的韓國瑜。郭繼第一場向韓國瑜喊話「國民黨二○二○要勝選，高雄不能丟」後，昨再細數他協助雲林縣政建設事宜，並話鋒一轉，指他知道雲林女婿韓市長在高雄很忙，因此「雲林的事情我這個南投女婿就直接幫你做了」。

國民黨第二場國政願景電視發表會，郭台銘明顯有備而來，在十二分鐘發言階段接連拿出布袋戲偶、戴上標有中華民國國旗的帽子、小朋友頒給他的感謝狀等，道具準備充分。

自備「素還真」談AI技術

郭批評蔡政府不敢面對勞保即將破產的真相，他強調，中華民國已經成為一家債台高築的公司，潛藏負債加起來一共是廿四兆元，其中勞保負債就佔了十兆元，七年之後，勞保庫存現金就會花光。郭強調，要解決勞保問題，就要「把餅做大」，他將打造「國家儲備基金」，請世界上最有能力的團隊來做專業管理。

提及AI技術時，郭拿出預先準備的「素還真」布袋戲偶，並以手機播放錄音，藉此說明如何利用人工智慧發揚台灣特色的文化傳統。

郭台銘並以自己創業為例，強調他了解中小企業與年輕人創業的困難，若當選總統，會和各地政府合作，幫助中小企業解決問題。

郭台銘也細數，自從雲林縣長張麗善發給他雲林縣經濟顧問聘書後，開始推動雲林工、商、農和教育的轉型升級，並點名雲林女婿韓國瑜說，「這些雲林的事情我這個南投女婿就直接幫你做了」。

此外，在被問及如何維持勞資和諧問題時，郭台銘痛批，蔡政府修勞基法修得天怒人怨，讓老闆、員工和社會都輸，他若當選總統，一定會再修法，創造老闆、員工、社會三贏的局面。郭台銘表示，當領導人就要有能力讓老闆與員工多賺錢，他自稱「現代成吉思汗」，要帶領大家開疆闢土，「組國家隊、打世界盃，帶大家到全世界搶錢、搶糧、搶市場！」

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