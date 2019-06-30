瞄準年輕人 郭韓朱競開支票

2019-06-30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選第二場「國政願景電視發表會」昨在台中登場，韓國瑜、郭台銘、周錫瑋、朱立倫、張亞中等五位參選人再度同台亮相，但只有各言爾志，未見交鋒。為了搶攻年輕人票源，三位主要參選人大開政策支票，韓國瑜喊出「讓政府照顧你的爸爸媽媽」，郭台銘則拋「所有新生兒從出生到六歲，由國家幫你養」，朱向慣老闆嗆聲「不加薪就加稅」，還說要增加公托公幼，讓年輕人敢生。

郭：出生到六歲 國家幫你養

郭台銘表示，年輕人不生小孩是嚴重的國安問題，他當總統會優先解決，為了恢復年輕人養兒育女的意願，他承諾「所有的新生兒，從出生到六歲，由國家幫你養」，至於相關財源「我郭台銘是最有能力做到」，方法則是利用國家的大數據資源開創財源。

郭台銘還指出，如果當選總統，他要成立「全台健康大數據基因庫」，這個新生命工程包括國家新生命、家庭新生命、年輕人新生命，這是他要推動的新十大建設工程之一，而且未來會與地方政府合作，幫助青年創業，幫助中小企業解決問題，成立青年創業平台，把創業階段會面臨的問題在這個平台上同時解決，給年輕人創業機會。

韓國瑜則表示，如今台灣薪資不如南韓、新加坡、香港，年輕人面臨低薪困境、買房難、物價高等問題，如果這一代無法幫年輕人打好基礎，他會很羞愧。

除了提出要打造亞太創意產業中心，集合天使資金培育人才，發展產業鏈，替台灣年輕人找出路，韓國瑜也特別強調長照問題，質疑民進黨執政三年來有服務不足、排隊困難、分配不均、財政不穩定等問題，長照必須有更積極的作為，「讓政府照顧你的爸爸媽媽」。

韓：讓政府照顧你的爸爸媽媽

韓國瑜主張，所有受薪階級未來一定要強制投保長照，六十五歲以後用自己的基金五十％來付，另外五十％由國民年金付，所有六十五歲以上老年人不必擔心長照問題。

對於台灣年輕人的低薪問題，朱立倫表示，有一些「慣老闆」不加薪，自己的荷包滿滿，所以他一定要讓老闆們知道，「不加薪就加稅」，過去他所提的「加薪三法」，一定要貫徹，才能讓年輕人有希望。

朱嗆慣老闆「不加薪就加稅」

朱立倫強調，過去擔任新北市長努力興建社會住宅，給年輕人一個暫時的住所，但最終還是要買房子，「蛋黃區不一定大家買得起，蛋白、蛋殼區我們要做到。」

他還向年輕人喊話，「今天爸爸媽媽也不一定能幫你帶孩子，也不一定找得到保母，所以九年前我推公共托育中心的時候，全台灣一半在新北市，將來要推到全台灣」。他說，新北市把閒置教室改建為公立幼兒園，增加了一萬多個名額，就是希望公托公幼減輕家長負擔，「這不是喊口號喔！如果想把私托全部公共化，或直接喊公托公幼就免抽籤，沒那麼簡單」。

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