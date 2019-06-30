中媒：川習會談台灣 川普重申一中政策

2019-06-30

〔編譯管淑平／綜合報導〕在日本大阪出席二十國集團（G20）峰會的美國總統川普和中國國家主席習近平二十九日舉行雙邊會談，根據中國官方媒體新華社報導，兩人除了美中貿易問題，也談到台灣議題，官媒指川普承諾繼續遵守「一個中國政策」。

新華社報導，習近平在會談中說，「在涉及中國主權和尊嚴的問題上，中國必須維護自己的核心利益」，並闡述了中國政府在台灣問題上的原則立場；川普表示，他重視中方對台灣問題的關切，美方繼續遵守「一個中國政策」。

報導指出，習近平表示，中美應本著相互尊重、互惠互利，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係；川普說，他對中國沒有敵意，希望兩國關係越來越好，也珍視與習近平保持良好的關係，願意和中國加強合作。

習近平提到希望美方公平對待中國企業和中國留學生，保證兩國企業經貿投資正常合作和兩國人民正常交流，但是他未指明華為公司。新華社報導，川普對此表示，中國有很多非常優秀的學生，他一直歡迎中國留學生來美國留學。

在北韓問題上，習近平表示支持川普和北韓領導人金正恩努力保持對話管道暢通，希望美國與北韓雙方展現靈活，相向而行，儘快重啟對話，中方也願意為此發揮建設性作用。川普說，美國重視中國在朝鮮半島問題上的重要作用，願與中方保持溝通協調。

川普被問到會談情況，他表示，「談得非常、非常好，大概比預期還好」，「我們即將重回正軌」。

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