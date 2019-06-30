蘇貞昌台南行 透露將和賴清德會面

2019-06-30

〔記者洪瑞琴、王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕行政院長蘇貞昌昨參訪台南美術館、司法博物館、台灣文學館及南部科學園區台積電十八廠，台南之行讓外界臆測有否與前行政院長賴清德會面的私人行程，凝聚民進黨初選後的團結。蘇貞昌說，他和賴前院長通過電話也約了他，時間要等賴前院長安排好。

蘇貞昌說，「我們會見面，大家老朋友，他的心情我非常了解」，「這個過程我也有經驗」（指二○一一年民進黨總統初選他敗給蔡英文），也許正可以分享談談。至於何時、哪裡會面，蘇貞昌未多透露。

了解賴的心情 盼分享經驗

參訪台灣文學館時，蘇貞昌建議，「不是看美而已，更要看見歷史愛台灣」，有關導覽動線應特別規劃，民眾一入館即可了解建築的演變及台灣文學的發展過程，讓民眾有歷史感，更加愛台灣並疼惜這塊土地，館方也可利用影片等多媒體素材，介紹該館及台灣文學，並建議備有外語版本，以利外國遊客了解。

訪文學館 建議有外語版本

蘇貞昌走訪台南司法博物館後建議，舊台南地院在一九一五年曾出借第三法庭給軍事法院審判噍吧哖事件，對於台南這件台灣人首次以宗教力量的大規模武力抗日事件，司博館可在審判法庭完整保留此案的審判歷程，讓古蹟法庭重現當年抵禦外侮的歷史事件，提供民眾近距離了解。

促司博館 能重現歷史事件

台南地院書記官長李培聞表示樂觀其成，司法院與行政院可合作推動法治歷史展覽與法治教育，將向司法院反映。

行政院秘書長李孟諺也說，文化部有再造歷史現場專案計畫，台南市府願意投入人力管理經營，可納入城市旅遊觀光動線之一，希望與司法院合作促成。

蘇貞昌並參訪南科台積電十八廠，感謝台積電投資台灣，為台灣創造就業機會與產值，更重要的是行政團隊要傾聽企業心聲，他強調政府會以快速、效率，處理、協助業界所需，攜手為台灣努力。

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