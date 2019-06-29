北檢傳喚 王小姐出示親子鑑定 稱與韓國瑜無關

2019-06-29

〔記者錢利忠／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女，被韓控告妨害名譽。台北地檢署昨傳喚書商王女（本名：王安莉）說明，王女提出她與前夫所生兒女的親子鑑定報告，澄清她與韓只是牌友；據悉，檢方詢問韓有無意願與吳子嘉和解？但韓國瑜拒絕。

韓拒絕與吳子嘉和解

北檢相關調查及蒐證已完備，為釐清結案前，韓國瑜是否要到庭做最後陳述，前天傳喚韓的委任律師莊秀銘到庭說明。莊秀銘指韓會親自到庭陳述意見，但希望能避開七月八日至十四日國民黨初選民調期間。北檢則指辦案節奏不受影響，當事人若因公忙無法到庭可請假。

因妨害名譽為告訴乃論之罪，檢方日前開庭時曾詢問韓國瑜，有無意願與吳子嘉和解？韓國瑜傳達沒有和解意願，並請律師轉達指出，吳的爆料已牽扯到無辜第三者及他的妻子，也影響到韓粉及國民黨總統初選，愛與包容有分階段，這次已「不是兩個人的恩怨」。

「鏡週刊」昨報導，指王小姐已持兒女的親子鑑定報告出庭澄清與韓國瑜並無情感糾葛，吳子嘉回應說，媒體報導內容與他在北檢庭訊內容不同。據悉，吳子嘉只向檢方提到「新莊王小姐」，卻沒說王小姐的真名。

「鏡週刊」也稱，北檢確認被名嘴影射是王小姐的王可莉，其實與韓毫無關係，真正韓的牌友是王可莉的胞姊王安莉，而被影射是韓私生女的五、六歲女孩，則是王可莉的外孫女。

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