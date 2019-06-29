通過2020國防授權法 美參院：美艦應定期通過台海

2019-06-29

〔記者彭琬馨／綜合報導〕美國參議院在美東時間廿七日表決通過二○二○財政年度國防授權法，持續支持對台軍售，並建議美國軍艦應持續定期通過台灣海峽。此次通過的法案仍需待眾院通過版本，並經兩院協商推出共同版本，再經兩院院會表決通過後送至白宮，由美國總統簽署後始得生效。

促提高對台軍售可預測性

美國參議院是以八十六票贊成、八票反對的票數，通過參議院版二○二○財政年度國防授權法。

依據通過的國防授權法第一二五七條，國會指出，台灣關係法與六項保證均為美台關係基石，美國應強化與台灣的國防及安全合作，支持台灣發展所需的能力、現成的與現代化的國防力量，以維持足夠的防衛能力。

國會也重申，美國應透過對外軍售、直接商業銷售與產業合作支持台灣獲取國防項目與服務，重點在反艦、海防、反裝甲、海底戰爭，以及指揮、管制、通信、資訊、情報、監視和偵查（C4ISR），並支持台灣不對稱防衛戰略的彈性指揮與控制能力。國會並建議美國政府，根據台灣關係法與台灣的需求，美方應持續努力確保透過及時審查與回應台灣國防需求，提高美國對台軍售的可預測性。

支持台灣醫療船參與演習

法案也建議美國國防部長，台灣作為太平洋夥伴使命的一環，美國應支持台灣醫療船參與美國相關演習，以改善災害應對的規劃與準備。同時美國軍艦也應繼續定期通過台灣海峽，以表彰美國與其盟國和夥伴在國際法允許的任何地方飛行、航行與運行承諾；國會並建議美國防部長，在台灣旅行法的基礎下，應進行美台高階國防官員交流，擴大人道主義救援與救災領域的合作。

外交部昨對此表示歡迎與感謝，並指美國參、眾兩院近年來持續在年度國防授權法案中，積極推動提升台美軍事合作與交流，充分展現美國會兩院、兩黨對我國防安全的高度重視與支持。

美國參議院在美東時間廿七日表決通過二○二○財政年度國防授權法，持續支持對台軍售，並建議美國軍艦應持續定期通過台灣海峽。美國軍艦昨天再次現身台灣海峽。圖為曾經通過台灣海峽的提康德羅加級飛彈巡洋艦「安提坦號」（USS Antietam USS CG 54）。（美聯社資料照）

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