郭台銘：旺中逆行倒施 不再接受訪問

2019-06-29

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨在臉書指「旺中集團」是不公不義的媒體，為某些特定目的，扭曲事實，抹煞民眾知的權利，意圖操控輿論風向。他說，為避免再被「黑郭」、也不想旺中第一線記者被內部利用，「未來我將不再接受旺中媒體集團的訪問」。

質疑企圖製造「假摔辱郭」

郭台銘表示，前幾天旺中說郭台銘競選團隊的小編強勢阻擋記者，但那是旺中故意製造衝突，合理懷疑是旺中的「政治陰謀」，意圖在製造類似「假摔」的事件後，利用媒體公器的優勢再加以扭曲大肆報導，繼續製造黑郭的假新聞，這個做法，已完全拋棄了媒體的價值與尊嚴。

郭台銘說，他收到可靠消息，旺中媒體集團將對他及團隊成員執行「假摔辱郭」計畫，逼迫記者只能做，不然就離職。

郭台銘表示，對旺中集團的所有記者成為無辜打手，給予最大的同情，深知其無奈，為了不讓破壞台灣媒體核心價值的計畫得逞，未來他將不再接受旺中媒體集團的訪問。

郭台銘強調，兩岸關係必須是和平、互惠、平等，絕不能被操控、挑撥、破壞。他說：「中華民國的民主與自由是我們最寶貴的資產，這樣的旺中媒體集團，如果還是不知自我反省，必遭全民唾棄與抵制！」

郭台銘提到，香港反送中百萬人潮上街頭，旺中媒體僅把此事藏在小到看不見的欄位中。當台灣在聲援反送中、批判民進黨把公投法修成鐵籠公投之際，怎能縱容旺中媒體的逆行倒施？

郭台銘說，中國時報的創辦人余紀忠最為人稱道的，是當年致力民主政治的催生。三十年前的中國時報，是一個挺直腰桿，擲地有聲的媒體，吹送自由之花。余紀忠先生若地下有知，見聞今日旺中媒體的所作所為，應該也會徒呼負負吧！

另外，郭台銘接受網紅蔡阿嘎訪談，被問到怎麼形容旺中集團老闆蔡衍明，郭台銘擠出一句：「老天有眼。」

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