尷尬！ 韓國瑜台上高歌 陸淑美台下滑手機

2019-06-29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天出席高雄市里長主席市政推展會聯誼餐會，與表態支持郭台銘的高市議會副議長陸淑美同框，尷尬的是，韓國瑜在台上致詞、高歌時，相較多位議員爭相同台，陸淑美沒有上台，有時還自顧自滑手機，互動冷淡。

陸隨王逐桌敬酒 互動熱絡

對於陸淑美表態挺郭，韓國瑜說，副議長在議會幫助市府團隊很多，她對總統大選有個人想法，他高度尊重，至於其他人和誰見面、講什麼話，都不是重點，重點是跟民眾說清楚自己有什麼理念。

前立法院長王金平也參加這場活動，陸淑美與王金平同框，兩人還在里長聯誼會總主席劉啟芳帶領下，向在場六百餘位里長逐桌敬酒，互動熱絡。陸淑美表示，她聽到基層聲音，希望韓國瑜留在高雄做滿任期；她強調，國民黨不論由誰出線，她都支持。

韓延遲入會場 未與王同台

聯誼餐會昨天中午在君鴻飯店舉行，韓國瑜原訂十二時卅分抵達，當時王金平還在場敬酒，原本有機會碰面，但韓遲至下午一時許才到，兩人似乎巧妙地錯開。韓國瑜幕僚則表示，市長是因行程延遲，絕非刻意避開。

韓國瑜與陸淑美禮貌性打了招呼，韓國瑜致詞時，市議員蔡金晏、李雅靜、鍾易仲及黃柏霖都上台，只有陸淑美不動如山坐在台下，有時與人交談，或自顧自滑手機，也未陪韓逐桌敬酒。

韓國瑜敬酒時，里長則是冷熱有別，有人客套，也有人熱情地高喊「總統好」、「加油」、「唯一支持」。

陸的表態 王：事先不知情

陸淑美向來與王金平親近，她表態支持郭台銘引發政壇聯想。王金平則表示，他事先不知此事，陸淑美沒和他聯絡，陸會做此選擇有其背景及理念，尊重她。

陸淑美的動作是否造成選邊站效應？王金平說「不至於」，人各有志，有人支持郭台銘，也有人支持韓國瑜或朱立倫，不必因此做許多聯想。

王表示，希望國民黨能團結，否則像現在這樣一再「酸」、或做無謂攻擊，造成黨內分裂，嚴重影響未來的整合、團結；期待和諧、理性地等待民調結果，推舉出總統候選人，這是大家共同努力的課題。

王強調，他跟各陣營維持等距，不會選邊站，等到黨候選人出爐，再做進一步努力。

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