美媒揭中國網軍暗助 韓國瑜：有就調查

2019-06-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕美國雜誌披露中共網軍去年介入高雄市長選舉，分享大量假新聞攻擊陳其邁及蔡政府；高雄市長韓國瑜昨指出，選前至今調查八個多月沒結果，現在又出來這個，且罵他、黑他的也沒停過，直接調查就好、不用再放話。

韓國瑜說，去年市長選舉前，記得媒體有提到國家安全局、調查局偵測海外網軍已立專案，到現在已快八個月了，選舉前繪聲繪影、三人成虎，好像韓國瑜牽扯到什麼境外勢力，八個月來卻沒查出什麼東西，怎麼現在又出來這個？而且問他，他怎麼知道？不要說捧他的、支持他的，罵他的、黑他的也沒有停過。

韓國瑜認為，若覺得有問題，中央政府法務部門直接調查就好，不要放這些話，記得在高市長投票前，搞得大家都覺得好恐怖的感覺，說境外勢力介入，但調查八個月了，看到什麼沒有？什麼都沒看到，所以不用再放這種話，請直接進入調查，找出犯案的人，該怎麼辦就怎麼辦，這才是健康的態度。

美國知名外交雜誌《外交政策》（Foreign Policy）近日發表一篇調查，指韓國瑜去年四月宣布參選後，隔天就有網軍成立臉書粉專，內容多是攻擊民進黨，其中不乏假新聞，多名創立者自稱是中國科技巨頭「騰訊」的員工，巧合的是，這些人在選後隔天就停止臉書活動。

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