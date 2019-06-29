同志倒戈＋民團罷免 韓國瑜後院燒不停

2019-06-29

黨團總召曾俊傑也出面挺郭 兩民間團體罷韓付諸行動

〔記者王榮祥、黃佳琳、施曉光／綜合報導〕高雄市長韓國瑜正參加國民黨總統初選，但高雄市卻「後院失火」。繼黨籍高雄市議會副議長陸淑美挺對手郭台銘後，市議會國民黨團總召曾俊傑昨也出面挺郭。另一方面，「Wecare高雄」和「公民割草行動」兩大發起罷韓的民間團體昨宣布結盟，將結合彼此資源，並擬邀館長等知名人士，加入罷免韓國瑜的行列。

韓：尊重不同民意表達

韓國瑜則回應，民主自由社會本來就有不同的民意，不管是年輕的、中年人、老年人、罷免等，都有表達意見的自由，他都尊重。

曾：同僚也有類似想法

國民黨團總召曾俊傑昨證實，七月初會協助前鴻海董事長郭台銘在高雄舉辦一場基層座談，讓鄉親了解郭的理念。曾俊傑說，他本來就不贊成市長韓國瑜去選總統，若輸掉高雄，就算當上總統也沒用，別賭這麼大。曾俊傑甚至透露，還有一些黨籍議員也有類似想法，可能會私下運作。

曾俊傑表示，他希望韓國瑜留任市長，以免好不容易回歸國民黨執政的高雄又失去，如果輸了高雄，當上總統也沒用；若高雄市長換人，等於回到原點，這是他擔憂的、也是基層支持者擔心的，人在人情在，已有不少投資者在觀望，所以別賭那麼大。

罷免投票 最快明年五月

另方面，「Wecare高雄」發起人尹立昨表示，前天他們在網路上公布罷免書格式讓民眾下載填寫後，「公民割草行動」也公布自行設計的罷免書讓民眾填寫，為免雙方罷免書格式不同，屆時送到中選會提案被退件，雙方商討後決定結盟，朝罷免韓國瑜這條「不可能的任務」邁進。

尹立說，這次罷免韓國瑜的時間，無法與明年初的總統大選綁在一起，就算韓通過國民黨初選，也來不及在明年一月十一日創造「雙殺（總統落選、罷免成功）」局面，就目前推估，最快也要在明年五、六月才有機會舉辦罷免案投票。

30萬份連署 民團有信心

尹立認為，韓國瑜說謊成性、政見未實現，早已被高雄市民看破手腳，竟然還要丟下高雄跑去選總統，令人完全無法接受，因此剛公布下載填寫罷免書，不到半天就收到超過三千份連署書，相信要拿到卅萬份的目標必可達成。

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