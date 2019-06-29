分享「被失蹤」 林榮基：對紅媒提高警覺

2019-06-29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕香港銅鑼灣書店創辦人林榮基昨天下午首次現身雲林分享他的「被失蹤」經過，並和大家探討香港這廿年來究竟是怎麼一回事？甚至是從過去被稱為經濟動物，今日竟成為國際公民運動的要角。

香港銅鑼灣書店創辦人 虎尾座談

在中國曾「被失蹤」八個月的林榮基，逃亡到台灣，六十三歲的他笑說來台灣「找老婆」，第一次到虎尾「雲林記憶Cool」，他大聲疾呼台灣民眾二○二○年總統大選投票要想清楚，投給誰，台灣才能繼續民主。

林榮基表示，他因為把中國列為禁書的書寄到中國，被依違法經營書店罪名拘禁在中國寧波及深圳韶關八個多月，如今被發布通緝令。

林榮基強調，中國的憲法明定人民有出版自由，他卻因此被關、被通緝，提醒台灣人，經濟長期倚靠中國太深，反而讓中國利用經濟收買紅色媒體企圖影響台灣，值得所有台灣人提高警覺。

林榮基指出，香港若通過逃犯條例修訂，未來在「中國任何其他地區」犯罪嫌疑人都可以引渡到中國受審，你不用過去中國，只要經過香港，就會出問題，雖然乍看是香港修法，其實幕後主使者就是中國。

林榮基強調，修訂逃犯條例如在香港人頭上架著一把刀，中國一定不會將該條例收回，因為引發極大的香港社會抗爭暫時擱置而已，台灣人應該要有所體認。

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