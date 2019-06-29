韓宣傳施政亮點 高市議員：基本功當政績

2019-06-29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜就任滿半年，昨發表十四項施政亮點，並形容高雄夢想好啟航；民進黨高市議員康裕成質疑把基本功當政績炫耀，民進黨高市議員陳致中則感慨，船長跑去應徵總統號，怕夢想號會跑去撞冰山。

形容夢想啟航 夜宿也算在內

韓國瑜就任半年十四項施政亮點，包括開闢道路與貫徹路平、推動特色觀光、開拓外銷通路、招商引資、報編產業園區、拆除陸橋、防洪治水、優化捷運路網、健全偏鄉醫療路網、啟動珍珠計畫、改善空污、簡化行政流程、夜宿傾聽市民心聲、建置醫療觀光。

其中，照顧未婚懷孕少女與弱勢孩童的珍珠計畫、夜宿基層、醫療觀光，屬於韓國瑜新政策；外界關注的招商引資累計投資洽談超過三千六百億元，新增投資達七百億元，增加超過六千個就業機會。

韓指有3廠商對愛情摩天輪有興趣

韓國瑜強調市府團隊會繼續打拚，不足部分、也歡迎市民透過議員、或直接跟市府反映，市府非常樂意傾聽所有聲音。

他同時透露，大家關切的愛情摩天輪，八月會有三家廠商過來，準備加入摩天輪計畫，廠商分別來自美國、英國、法國，都對愛河上面興建摩天輪有高度興趣，屆時再跟大家報告。

議員康裕成指出，拆陸橋工程還在黑暗期吧、真正訂單多少還是講不清楚，什麼是基本功、什麼是政績？市長也分不清楚嗎？竟把基本功當政績炫耀，她真的會被市民Ｋ說「是怎麼監督的」。

陳致中：船長已應徵總統號 可能撞冰山

議員陳致中表示，夢想號船長已經跑去應徵總統號，駕駛艙目前沒人，油箱裡也沒油，白日夢豈能發動引擎，沒有羅盤指引方向，只說以後有摩天輪，這艘船可能像鐵達尼號、撞上冰山造成大災難。

林智鴻：與市民的感受落差相當大

議員林智鴻認為韓國瑜自我感覺良好，與市民感受不好的落差相當大，核心原因還是韓國瑜權力中毒太深，落跑選總統。

基進黨陳柏惟痛批，高雄現在最不缺的、就是摩天輪了。

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