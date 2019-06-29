桃園議員張運炳涉賄 被判當選無效

2019-06-29

〔記者周敏鴻、許倬勛／桃園報導〕無黨籍中壢區桃園市議員張運炳涉嫌賄選，被桃園地檢署依違反「公職人員選舉罷免法」起訴並提起民事當選無效之訴，桃園地方法院民事庭昨天判決張運炳當選無效，他未對此判決表示意見；另，國民黨籍復興區民代表簡明仁也因幽靈人口案被判決當選無效，他說，會評估是否上訴。

檢方調查，張運炳在去年九合一選舉投票日當天上午，由他的堂弟開車載他帶著現金到各處，分別以一萬一千元到四萬元不等，向四位選民尋求支持，因受賄選民證實張運炳涉嫌賄選，檢方依選罷法之投票行賄罪將他起訴，並提起當選無效之訴。

張運炳雖抗辯「四位選民本來就是他的支持者，縱有賄選，也不影響選舉結果」，但法官認為，選罷法已修改刪除「足認有影響選舉結果之虞者」要件，目的就是要維護選舉的公平、公正與潔淨，無法採納張運炳的抗辯，判決他當選無效。

昨天下午五點判決後，張運炳手機都未開機，因此未能取得他的回應；市府民政局人員指出，張運炳若不服判決，得向高等法院提出上訴，若他上訴，半年內就會判決，而二審終結後，不得再上訴到最高法院，屆時若張運炳仍敗訴，國民黨籍葉明月有機會遞補桃園市議員職務。

涉幽靈人口 復興區代簡明仁也判當選無效

復興區民代表簡明仁因選前將四位選民戶籍遷入他的住家，涉嫌幽靈人口案件被桃園地檢署起訴並提起當選無效之訴，法官認為，簡明仁基於意圖當選的犯意虛偽遷徙戶籍，妨害投票結果的正確性，已判決他當選復興區民代表無效；簡明仁說，會與家人討論要不要上訴，盼外界暫時別打擾他。

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