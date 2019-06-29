竹市立委選戰 藍綠雙鄭同班同學對壘

2019-06-29

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨確定徵召新竹市議員鄭正鈐參選立委，民進黨則將由行政院顧問、前市議員鄭宏輝出戰，兩人是新竹高中第四十屆同班同學，都擁有高學歷與從政資歷，「雙鄭」分別代表藍、綠廝殺 ，在新竹市選舉史上罕見又有趣！

國民黨徵召鄭正鈐 對上民進黨鄭宏輝

鄭宏輝去年放棄已五連霸的市議員選舉，全心投入準備參選立委。他說，立委是以政策、國事及法案立法為導向，與市議員層面不同，決定角逐立委，各層面了解市民所需，從中央爭取經費，協助市府投入各項建設。

對於將與同班同學在立委選戰對決，鄭宏輝說，會全力以赴，相信這是一場正面的君子之爭。過去他在台大念政治系及政研所，投入野百合運動的靜坐，參與反核等社會運動，如今從五屆市議員的資歷轉戰立法院，相信這是命運使然，也是一種使命感。

竹中同學 將共同面對時力高鈺婷挑戰

獲國民黨中央徵召參選立委的鄭正鈐擁有博士學位、四屆市議員資歷，三年多前與民進黨立院黨團總召柯建銘對決落敗，此次重披藍營戰袍，他說，將凝聚國民黨的團結力量，展現煥「藍」一新的形象，拿下這一席。

「雙鄭」昔日同窗還將共同面對時代力量立委參選人高鈺婷的挑戰。她是工研院工程師，雖是政治新人，但形象年輕清新，已勤走基層，擅長科技產業領域議題，將在新竹市這座科技城爭取選民認同、支持。

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