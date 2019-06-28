因「反送中」民調掉5％ 柯：敵人犯錯不需見獵心喜

2019-06-28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲昨出席「嗡嗡嗡市政小蜜蜂」暑期體驗營，被問到是否公開支持香港「反送中」？柯說，反送中事件讓他民調掉三到五％，年輕人都期待他對中國嗆聲，但坦白講「敵人犯錯時候不見得要見獵心喜」，知道堅守價值是什麼就好。柯還說，他不贊成政府追漲追跌，有人批評前總統馬英九看報治國，但「我也不喜歡辣台妹的作風」。

自認與韓是極端政治人物

柯文哲也認為，台灣面對地震、颱風、白蟻，使台灣產生淺碟文化、淺碟經濟，加上網路時代，出現了極端政治，高雄市長韓國瑜與柯文哲都是極端政治的代表人物，但他自認是有反省能力、有讀書、比較聰明、身體也不錯的人。

北市府每年暑假舉辦市政體驗營，邀學生到市府機關觀摩見習，數十名大專院校學生昨與柯共進午餐。有學生詢問柯願不願意公開支持反送中？柯未正面回答。他認為，對民主自由、法治人權是一個價值，單一條例會變來變去，重點在於價值。

柯表示，民主政治不見得會選出最好的總統，一九三三年德國人民在絕望中選出希特勒就是一個例子。他認為，如何建立更有內涵、更穩定、更理智的社會，是我們要努力的，「不贊成政府追漲追跌，有人批評我不喜歡馬英九，同樣的我也不愛辣台妹的作風。」

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