美「外交政策」期刊：中國網軍打造韓流

2019-06-28

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國知名期刊「外交政策（Foreign Policy）」廿六日刊登調查，資料分析發現，一個挺韓國瑜的臉書社團，竟是由多名自稱中國騰訊員工的人創建並擔任管理員，佐證了中國網軍打造「韓流」的軌跡。文章也引述專家意見指出，這種網路間諜活動可追溯到解放軍戰略支援部隊（ＳＳＦ），這不是北京第一次試圖操縱台灣社群媒體。

挺韓粉專 多名網管來自中國

「外交政策」近日發表一篇調查文章，該文以名為「韓國瑜粉絲後援團必勝！撐起一片藍天」的封閉社團為研究主題，該社團在去年韓國瑜宣布參選後一天創立，至選舉時已聚集超過六萬名成員（現接近九萬人）。

研究發現，該社團內容大多為攻擊民進黨的文宣，例如攻擊韓當時對手陳其邁及蔡政府，這些文宣也擴散到多數台灣人使用的LINE上。追溯該社團的六位版主，其中三位「Fang Jianzhu、Yun Chi、Chen Geng」在LinkedIn海撈中對應到同名同姓的人，都顯示為中國騰訊公司員工，都自稱畢業於北京大學，其中兩人稱「在多家外企做過公關」。

該文章也引述中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎祐分析，指這種網路間諜活動可以追溯到解放軍戰略支援部隊，該部隊為中國進行網路、太空、電子戰的單位。另一位化名的政戰專家也指出，成立挺韓粉專的網軍可能是與中國政府合作的私人單位，這也不是北京首次試圖操縱台灣的社群媒體。

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