羅東共乘停車場經費遭排擠？ 縣府︰納明年預算

2019-06-28

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國道五號羅東共乘停車場設置計畫，縣府完成規劃設計，編列五百九十多萬元，因未列入今年第一次追加減預算，縣議員劉添梧質疑國中小學免費營養午餐排擠公共建設；縣府否認遭排擠，指時程問題無法及時納入，允諾納入明年度預算辦理。

議員質疑遭免費營養午餐排擠

去年九月，縣府邀地方人士會勘羅東共乘停車場預定地，相中羅東鎮新群一路與新群二路之間的國五高架橋下空地，可劃設汽車停車位七十五個、殘障停車位一個，機車停車格四十七個、殘障停車格一個，設置完成後交給羅東鎮公所維護管理。

要求第二次追加減預算提列送審

勘查至今將近十個月，設置計畫未見動靜，引發質疑聲浪，劉添梧認為，縣長林姿妙把宜蘭縣的二．三億元統籌分配款，用在免費營養午餐、媽祖文化節活動經費，卻沒有把羅東共乘停車場所需，列入第一次追加減預算，議會五月下旬審查時，不見這筆預算，要求縣府在第二次追加減預算提列送審。

羅東鎮代會主席李錫欽說，國五雪山隧道常態性塞車，政府鼓勵共乘，宜蘭縣國五沿線已闢建頭城、壯圍、宜蘭市、五結、冬山等五處免費共乘停車場，就獨缺羅東，距離羅東最近的五結共乘停車場，幾乎天天停滿，羅東共乘停車場有其迫切性，林姿妙當過兩屆羅東鎮長，應對家鄉建設投注更多關愛的眼神。

交通處︰本月才審完 無法列入

縣府交通處說，縣府去年八月接獲開闢羅東共乘停車場的提議，隔月起依序辦理會勘、發包設計，取得高公局同意後，設計案上網招標，依照進度全力推動。

第一次追加減預算四月編列，羅東共乘停車場本月才完成設計審查，時程上無法列入，沒有預算排擠問題。

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