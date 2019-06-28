北市社子島夜弄土地公盼列文資 文化局︰先列冊

2019-06-28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市社子島地區因禁建半個世紀，保有不少淳樸人文風情，尤其具百年歷史的「夜弄土地公」活動，每年皆盛大舉辦，台北市無形文化資產審議委員會昨審議「社子島夜弄土地公案」，由於柯市府開發態度強硬，讓當地居民擔心該案會被「做掉」，但會中當地居民踴躍發言盼保留，最後因事前缺少召開說明會程序，文資會主席、文化局副局長陳譽馨裁示先列冊，待召開說明會、有完整訪視後，再進大會審議。

福安里長謝文加發言表示，夜弄土地公活動在社子島有百年歷史，過去也有不少外國人到社子島體驗夜弄土地公文化，他認為一定要保留下來，給下一代珍貴的文化資產，盼文資委員能夠完成當地居民的願望。

社子島居民陳竑達表示，社子島開發後，傳統文化和現代公共建設相互衝突，未來勢必衝擊夜弄土地公這項傳統文化，聚落紋理和型態恐怕將被打散。

北市議員陳慈慧受訪表示，夜弄土地公活動能增加地方凝聚力，希望透過登錄文化資產，讓市府和居民一起努力，能有完整的文獻整理及口述歷史，也希望市府在經費上給予協助，打造社子島文化祭，讓這項社子島的傳統文化推廣至台灣各地、並放眼國際。

有委員提到沒有開說明會違反程序的問題，也有委員指出，現今在士林、北投、內湖一帶，都有夜弄土地公的習俗，建議可朝「台北元宵夜弄土地公」的模式，進行文化資產審議，但委員郭佩宜表示，每個地區的夜弄土地公習俗不同，強迫一起併入不符精神，雖因沒開說明會，現在沒辦法審議，但認為可以列冊追蹤，後續再進行訪查、召開說明會。

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