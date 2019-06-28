開發社子島 北市府「小廟併成大廟」挨批

2019-06-28

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市政府將開發社子島，該地區十一間不具文資價值又沒土地產權的廟宇，市府將把「小廟併成大廟」，讓所有神明同居新廟。台北市民政局長藍世聰強調，「這是市長美意」。但當地居民則無法接受，認為把陰廟、陽廟的神明全部集中，搞得像難民營一樣，根本毫無文化概念，也完全不尊重民間信仰。

11小廟神明共居 居民批不尊重民間信仰

福安里里長謝文加表示，十一間廟包含祭拜孤魂陰廟的萬善堂、百福宮、許英媽、靈威廟等，其他還有土地公廟，居民反對整併成大廟，現在市府都不敢和居民講，「柯文哲說要聽民意根本都沒有！這不知道是什麼市府，為了開發為所欲為，不聽民意！」

議員︰可規劃設原地保留宗教區域

社子島自救會發言人李華萍指出，當地居民極力反對將廟宇整併，市府也從未協商此事，「神明都在打架了！怎會想整併在一起？這是很瞎的事。」土生土長的在地議員陳慈慧表示，市府可規劃未來設置原地保留宗教區域，將公廟私地部份兩、三間整併，但不能將神明搞得跟集中營或難民營一樣，統統整併在一起。

藍世聰︰是市長美意 解決空間問題

民政局長藍世聰表示，社子島具文資身分的廟宇，市府會找地方安置，就地保留或異地保留，若無文資價值、土地產權，也非該廟宇所有，會視當地信仰或重要性，看是否安置在公園，但畢竟這麼多廟，也不夠地方安置，認為將這十一家廟弄在一起合併，把小廟整併成大廟，除解決空間不足問題，還能有規模，也會有更多信眾，且廟宇沒土地產權，一定得拆遷，須自籌拆遷經費，政府無法幫忙籌錢，若合併的話，市府或許多少可分攤一些，也能減少經費。

至於十一家廟有陰廟又有陽廟，弄在一起恐有問題，藍世聰說，必須尊重傳統習俗，也會詢問民俗專家、老師意見，或許可以陰、陽兩種分開擺放。

居民質疑夜弄土地公路線 恐被破壞

當地居民質疑，合併成大廟，未來進行「夜弄土地公」，路線恐被破壞。藍世聰坦言，拆遷安置後，路線一定會不一樣，但會和居民溝通，他認為習俗活動很重要，路線怎麼走都可溝通，活動能夠保留下來較重要。

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