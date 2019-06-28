台中市長盧秀燕：中央一毛未補助 蘇揆：3月已核定46億給台中

2019-06-28

〔記者李欣芳、黃鐘山／台北報導〕市長盧秀燕昨天列席行政院院會爭取中央補助，她表示上任以來中央沒有補助台中市一毛錢，行政院長蘇貞昌則說：「盧市長，誤會了！」他上任後已核定四十六億元給台中市，作為興建台七十四線銜接國道一號的經費。儘管兩人一度過招，蘇揆仍責請交通部長林佳龍要多支持台中在交通建設的需求。

盧秀燕上任來，多次向中央喊話爭取補助經費，因此被網友封為「中央處理器」。她週二在市政會議上說，台中市每年上繳中央約一四○○億元稅金，過去四年累計將近六○○○億元，希望市府各機關要更認真爭取中央經費，「據理力爭、千萬不要客氣」。她昨參加行政院會特意提一籃台中水果送給蘇揆，盼成功爭取預算。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，盧秀燕昨提到她上任後中央沒有補助台中市一毛錢；八月要全面上路的準公共化托育補助，盧秀燕也質疑「一國兩制」，有些縣市已經自行推動準公共化政策，有編預算，沒有獲得全額補助，反而是還沒推準公共化的縣市，獲得中央全額補助。

蘇揆回應說，他上任行政院長後，就親自到台中市，當場宣布核定四十六億元給台中市作為興建台七十四線銜接國道一號經費，不能說中央都沒有給台中一毛錢。

不過，盧秀燕似乎一開始不認同，認為這筆經費是前行政院長張善政核定；交通部長林佳龍說明，張善政核定的是可行性評估，這四十六億元全額補助是三月蘇貞昌上任後核定的，的確是盧秀燕誤會了！

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