韓怨防疫未傳承 黃捷批推卸責任

2019-06-28

〔記者方志賢、王榮祥、陳文嬋／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒，市長韓國瑜前天接受媒體訪問時，抱怨登革熱防治十幾年經驗沒有傳承下來，讓市議員黃捷怒批韓國瑜「沒擔當、只會推卸責任」。對於韓國瑜稱防疫未傳承，有媒體昨問衛生局疾管處長潘炤穎會不會影響士氣？他說防疫團隊對任何的批評、指教都會虛心檢討。

對此，新一代「鄉民女神」黃捷怒轟「真的是聽不下去」！她質問韓，這樣推卸責任的說法，對得起市府第一線辛苦防疫的工作人員嗎？最後更怒嗆，「史上最沒擔當就你韓市長」。

民進黨議員林智鴻強調現有防疫團隊很專業，且每年重點防治登革熱，問題出在韓無心市政，全台「趴趴走」造勢拚選舉，才會造成疫情大爆發，卻把責任推給行政院長蘇貞昌，近來又牽拖前朝經驗未傳承，所有的錯都是別人的錯，令人無法忍受。

市府事後指出，登革熱是統合作戰，高雄第一線防疫人員非常有經驗，也非常辛苦，沒有人會否定第一線防疫人員的努力，今年新團隊上任，中央與地方的合作，則有溝通調整空間，請有心人士不要見縫插針、扭曲內容，分化市府團隊士氣，也謝謝中央撥款，高雄市府會做好工作，希望未來秉持防疫第一的精神，中央地方能攜手合作。

潘炤穎則說，今年是七十年以來最暖的冬季，面對這樣特殊的氣候，地方與中央防疫單位相關聯繫、防疫會議是否落實，也有許多值得檢討的地方。

防疫人員私下表示，高市因氣候濕熱，每年都會有程度不等的登革熱疫情，基層防疫工作很辛苦，防疫人員流失很快，每年都需要大批新人加入，才能將疫情控制得宜。

疾管處長潘炤穎 2003年即投入防疫

據了解，潘炤穎二○○三年就擔任衛生局登革熱防疫的承辦人員，二○○八年調往市立民生醫院服務，二○一六年又回衛生局，並接受疾管處長一職。至於衛生局副局長林盟喬則是首任疾管處長，兩人都具登革熱防治專業及豐富經驗，近三年來，在防疫團隊的努力下，高雄登革熱疫情也都控制在零星個案。

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