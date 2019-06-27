韓國瑜提塞子論 蔡英文：先把市府栓子拴緊

2019-06-27

當塞子不當棋子 蔡：很難理解

〔記者吳政峰、葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜目前正參與國民黨總統初選，但近期不僅韓本人頻遭學生嗆聲，市府團隊也爆發爭議事件。蔡英文總統昨受訪時表示，最近高雄出現很多「難以理解」的事情，恐怕是韓在忙其他事情，沒有心力領導這個市府，要求高市府應「上緊發條、栓子拴緊」。蔡也奉勸韓國瑜，希望他在參加國民黨總統初選「之餘」，要多多注意高雄市政，才不會有權力中毒現象。

韓國瑜前天在國民黨總統初選國政願景發表會上，認為台灣不要當美國或中國的「棋子」，而是要當世界的「塞子」。這番話被蔡英文評為「很難理解」，並藉「高雄小三通」爭議事件暗諷高市府，要高市府「把栓子拴緊一點」。

韓「哈哈」兩聲 未回應蔡的說法

韓國瑜昨聽聞蔡英文的批評時，一時會不過意來，還重複問了「塞子」？等了解意思後，僅「哈哈」兩聲，並未回應蔡的說法。

高雄市政府觀光局長潘恒旭前天參加航運業者舉辦的「高雄旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，引發軒然大波。蔡總統昨受訪強調，兩岸議題是中央的職權，國家也有相關法規管理兩岸間的交流，此事件充分顯示相關人士對兩岸交流與決策系統確實不了解。她話鋒一轉，劍指韓國瑜，質疑最近高雄出現很多「難以理解」的事情，恐怕是韓在忙其他事情，沒有心力領導這個市府，市府應該把發條上緊一點。

評一國兩區 蔡：台灣就是台灣

對於韓國瑜主張台灣與中國屬於「一國兩區」，蔡則回應，不論韓怎麼說，首先要確認的是「中華民國台灣」是一個主權獨立的國家。蔡強調，台灣就是台灣，政府一切的決策跟所做的決定都是以台灣利益為出發點，最重要的事就是保護國家主權以及國民自由民主的生活方式。

對於韓國瑜近來屢遭合影的模範學生嗆聲，蔡則向韓喊話說，去年高雄選舉中，韓獲得了很多選票，每一張選票都是一位市民的期待與託付，希望他在參加國民黨總統初選「之餘」，真的要多多注意高雄市政，才不會有權力中毒現象。

蔡英文認為，人民用選票把未來託付給政府，政府就應履行選民的期待，執行上或許會遇到困難，但執政者必須一一克服，因為「權力來自全民的託付」，同樣的道理，韓國瑜也要達成高雄市民的期待，「尤其他現在還在爭取選總統的機會不是嗎？」

籲藍營參選人 說明國民黨價值

對於國民黨前天舉辦的總統初選國政願景電視發表會，蔡英文表示，參與國民黨初選的人，應該說明為什麼他是代表國民黨的最好人選？國民黨的價值在哪裡？他要怎麼樣體現與實現國民黨的價值？這才是真正有意義的選戰，如果只是基於對現在執政者片段的理解、沒有下工夫去了解國政方向或重要施政，只是空泛的情緒化發言，這絕非選民所期待。

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