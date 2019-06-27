「Wecare高雄」再出動 號召市民罷免韓

2019-06-27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕由民間發起的「Wecare高雄」曾主打反抹黑、反霸凌，在高雄發起一場八萬人響應的氣球大遊行；去年縣市長選舉結束後，「Wecare高雄」轉而投身網路，繼續發揮愛高雄的影響力，眼見高雄市長韓國瑜上任後，市府團隊的市政荒廢、荒腔走調的各種政策或是城市觀光操作，「Wecare高雄」不再沉默，決定號召卅萬市民「一起大幹一場」。

批市政荒廢、政策荒腔走調

「Wecare高雄」團隊指出，許多朋友說，如果韓國瑜參與國民黨總統初選沒有過，還需要罷免他嗎？答案很肯定，當然要。這半年來韓國瑜、市府團隊的市政荒廢、荒腔走調的各種政策或是城市觀光操作，還有「韓天」、「韓時」的荒謬造神、瘋狂抹黑污衊的新聞操作，已讓人忍無可忍。

團隊認為，高雄曾經在韓國瑜的不斷抹黑跟唱衰下，站出來努力地讓大家看到高雄的美好，團隊也尊重八十九萬人的選擇，讓他做做看高雄市長，而現在連曾經投下支持票的八十九萬人，都開始後悔了；在高雄市長的職位上，韓國瑜屢屢犯錯，甚至毫無遮掩的無心市政、也施政無能，大家還要接受這樣的人當高雄市市長嗎？答案應該毫無疑問的是：「不要」。

揪30萬人 挑戰越級打怪任務

「Wecare高雄」團隊直指，很多人在等著國民黨總統初選結束，看結果才來思考要或不要、以及什麼時候啟動罷免韓國瑜，但罷免是一條要從三萬到卅萬、到六十萬甚至更多人的漫漫長路，為了完成罷免成功的這個最終目標，需要許多的時間來準備。所以罷免韓國瑜不能等、不用等，市民可以自由選擇要不要加入非韓不投（七月半限定）的行列，但市民一定要一起同行在罷免韓國瑜的這條路上。

團隊表示，為了能夠成功罷免韓國瑜，他們不斷討論評估，更諮詢法律界的專家學者，並且多次拜會曾經發起罷免、公投的團隊，學習經驗。謹慎思考與規劃，準備挑戰這個越級打怪的困難任務；這次，至少需要卅萬人一起響應，「高雄人，你們願意再一次站出來嗎？」

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