《明年花蓮立委選戰》國民黨黃啟嘉出線 民進黨7月底揭曉

2019-06-27

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨中常會昨正式通過核准醫師黃啟嘉，代表國民黨參選第十屆花蓮區立法委員。國民黨花蓮縣黨部代理主委黃原亮說，花蓮初選過程中雖有波折，但也順利推出國民黨強棒，將傾力輔選。民進黨花蓮區立委參選人則預計七月底揭曉。

國民黨花蓮縣立委初選過程一波三折，五月底由黨中央接手辦理，經協調會及六月十六日至十八日的民調後，最後由黃啟嘉以卅六．三七九％勝出，在對比式民調中，支持率以超過民調誤差範圍幅度，勝過民進黨現任立委蕭美琴約七、八個百分比。

黃原亮說，原先黨中央預留未來可能有「更強的候選人」投入選戰，將由黨中央給予報准參選，不諱言就是指前縣長傅崐萁，但關於傅的黨籍回復問題，並沒有進一步消息，若最後他選擇以無黨籍方式參選，也予以尊重。

五十五年次的黃啟嘉是「嘉光耳鼻喉科診所」院長，曾任花蓮縣醫師公會理事長、花蓮縣生命線理事長、花蓮扶輪社社長等多個社團職務，除具醫療專業，也長期投入公益活動，下鄉進行義診服務，目前擔任行政院東部發展委員會委員，致力關切花蓮區域發展重要議題。

綠基層建議蕭美琴尋求連任

民進黨花蓮縣黨部表示，立委提名作業已回歸黨中央辦理，預計七月底揭曉，縣黨部根據基層反映與建議，還是希望立委蕭美琴出馬尋求連任，若蕭堅持不續任，縣黨部則會推薦提名行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛。

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