雙城論壇隨行議員爆滿？ 只與前年相同

2019-06-27

〔記者沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇將在七月四日於上海登場，台北市長柯文哲日前稱議員報名爆滿，被發現根本還沒開放報名，挨批假消息後，隨即改口稱是希望增加公費名額。前天正式開放登記，有媒體大篇幅誇讚柯「假消息變神預言」，指十位議員隨行，創歷屆新高，讓柯昨受訪得意說嘴「不是有媒體說我是假消息嗎？」但在原本有意自費出席的民進黨市議員陳怡君退出後，目前隨行議員人數與二○一七年相同。

台北市政府廿四日在議會舉辦雙城論壇公費議員抽籤，抽中親民黨議員林國成、無黨籍議員楊靜宇、國民黨議員李傅中武等三名議員，另傳出新黨議員侯漢廷、無黨籍議員徐立信、民進黨議員陳怡君、國民黨議員鍾小平、鍾沛君、陳重文、秦慧珠等議員有意自費隨行。

消息曝光，有媒體以斗大標題「假消息變神預言」，還稱「龐大的議員團」讓市府大傷腦筋，柯Ｐ日前脫口而出報名爆滿被罵「假消息」，如今卻變神預測。柯文哲昨早受訪被問及相關議題，眉開眼笑表示「不是有媒體說我是假消息嗎？」

未料民進黨議員陳怡君昨天傍晚卻突然發出聲明，強調不會出席雙城論壇，並且批評柯市府的行程遮遮掩掩，完全不公開透明，甚至不知道要去哪、見誰，就連議員都不知道完整的行程，她自費前往只能參加無謂的晚宴及建設參訪，因此她決定不參加。

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