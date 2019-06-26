公教年改釋憲 決議文最晚8.23出爐

2019-06-26

是否「溯及既往」憲法法庭激烈交鋒

〔記者吳政峰／台北報導〕公教年改釋憲案廿五日於憲法法庭言詞辯論，聲請方主張年改條例為「真正溯及既往」，違反法治國原則；總統府年金改革委員會則強調「不真正溯及既往」，因為政府與公務員之間的關係還存在，可以視情況調整退休金。雙方攻防長達六小時，交鋒激烈，大法官許宗力宣布將於一個月內定出解釋日期，決議文最晚於八月廿三日出爐。

雙方攻防長達六小時

公教年金改革兩件釋憲案均由林德福、高金素梅等卅八位在野黨立委於去年聲請，昨代理出席者有律師李念祖、東吳大學副校長董保城等十二人；年改會則有行政院政務委員林萬億、銓敘部長周弘憲等十二人出席。

聲請方李念祖等人先後指出，公教與政府間除有職務關係，還有公法的聘僱契約關係，一旦退休，這份契約就終止了，接下來的退休金為「遞延工資」的給予，屬債權性質，不可任意從公教身上減少或剝奪，也不能以政府窮困作為抗辯，頂多可以緩給付，但不能不給付。

聲請方強調，雙方的聘僱契約既已終止，政府應該負擔「後契約」的義務，也就是給付退休金，不可以開空頭支票，否則誠實信用將破產；修法應以合憲為前提，但年改條例採真正溯及既往，恐有違憲問題。

聲請方認為，法律規定公教的退休金由「政府」負最後支付保證責任，而不是退撫基金，看得出依法應負給付責任的是政府，非即將瀕臨破產的基金，年改辦公室不應混淆兩者。

林萬億等人分別解釋，公教與政府間的關係不因退休而消滅，而是開啟另一段關係，退休者一樣負有旋轉門、禁赴特定地區等義務，政府也應提供其「適足生活」，既然關係還存在著，年改條例就屬於不真正的溯及既往，立法者本可基於多元公益目標，透過修法調整退休金給付。

年改會出席代表也指出，台灣已進入老化及少子化社會，平均餘命增加，需要迅速改革年金制度，如果這筆支出要由政府負擔，而非退撫基金因應，就是把壓力轉嫁到這一代繳稅者身上，增加其壓力，立法者盱衡國人權益後所做的選擇，大法官應尊重。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法