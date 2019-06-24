美EP-3E電偵機 穿越巴士海峽

2019-06-24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國軍機昨日再度現身台灣周遭空域！外國追蹤美國軍機動態的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）昨揭露，美國海軍一架EP-3E電偵機，從日本沖繩嘉手納基地起飛後，自台灣南方的巴士海峽通過，且一度接近恆春半島十二海里處的領空外圍。

這也是近一週以來，第二起美國軍機接近台灣外圍空域的案例。外國軍事媒體日前報導，美軍一架P-8反潛機在本月十八日監偵中國航空母艦「遼寧號」，因此自台灣海峽由南向北飛行。

國防部發言人史順文昨表示，國軍對我國周邊海、空域動態均能充分掌握與即時應處，維護區域穩定與確保國家安全。也有官員表示，以中國軍機今年三月一度飛過海峽中線一事為例，軍方只要研判他國機艦有挑釁或威脅我國安危，我方應處作為也會更加積極。

台灣智庫諮詢委員董立文指出，美軍在第一島鏈的巡邏歷史相當長遠。美軍一架EP-3電偵機和中國軍機二○○一年在南海發生擦撞，當時美方軍機就是自沖繩嘉手納基地起飛向南飛行，其巡邏路線必經台灣周遭空域，因此檢視近期的美機近台事件，應屬美軍例行性行動。但他也說，由於此訊息由非官方管道揭露，留給外界無窮想像空間，假如由美國政府主動公布，其意義又更加深遠。

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