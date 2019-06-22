諷韓市長落跑 模範生「衣」鳴驚人

2019-06-22

穿「溜之大吉」T恤譏韓沒做好做滿 韓︰尊重學生個人意見

〔記者黃佳琳、葛祐豪、黃旭磊、黃良傑／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天再度與全市國小到高中模範生合照，活動前韓受訪時說自己不怕再被嗆，但合影時，又被穿自製「溜之大吉」Ｔ恤的黃姓模範生嘲諷「吃碗內、看碗外」，沒有做好做滿，甚至還有學生在場外高喊「我要選其邁」。

場外學生喊「我要選其邁」

韓國瑜十九日與模範生及市長獎畢業生合照時，一名國中應屆畢業的模範生當面對韓說，「你選總統很可笑」。事件引發軒然大波，但韓國瑜仍堅持繼續跑完剩下三場與模範生的合影活動。

穿著「溜之大吉」Ｔ恤與韓合影的鳳山商工黃姓模範生事後受訪說，他想做這件事想了很多天，後來決定鼓起勇氣，自費做了這件衣服，本以為穿在身上會被阻擋，沒想到一路順利上台和市長合影。

盼韓不要「吃碗內、看碗外」

他表示，韓在台上有唸出「溜之大吉 」這四個字，但沒有多做其他反應，他也沒跟市長講到話。會做這件衣服，是因為看了館長之前與韓合拍的影片，認為市長違背承諾，沒有做好做滿就要去選總統，才會決定做這件衣服表達己見，希望韓不要「吃碗內、看碗外」。

韓國瑜會後受訪時指出，他有看到學生穿這件衣服，但這是學生的「個人竟見」。這次有六百多位模範生與他合照，只有這個學生有意見，相信大家都清楚合影過程的氣氛是和樂、充滿光榮，他尊重，但「不需要為某一個人的意見有所表態」。

至於先前合影嗆韓的模範生，傳出遭網路霸凌，韓國瑜則表示，國中生不應該被網路霸凌，呼籲支持者要尊重、愛與包容。韓國瑜夫人李佳芬也認為，一個孩子勇於表達自己想法，態度也還好，她認為值得鼓勵，呼籲韓國瑜的支持者可以用更包容的心來看待，沒這麼嚴重，但有些媒體刻意放大，她也覺得沒必要。

此外，韓國瑜前晚開直播，扮庶民坐機車驗路平，途中遇警方路檢特別下車視察，被韓粉認出高喊「總統好」。有網友留言讚韓親民、用心，也有人批韓做秀，「不要再假了，先把四年市政做好再去選總統，落跑市長。」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法