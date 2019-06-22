美巡邏機繞飛台海 專家：新常態

2019-06-22

〔記者黃欣柏／台北報導〕國外軍事航空新聞網站「Alert5」昨報導，美國海軍P-8A海上巡邏機十八日飛往南海監控中國遼寧號航空母艦後，並未返回起飛地新加坡，反而向北通過台灣海峽，繞飛台灣北部、東部海域後降落於沖繩。對此，國防部發言人史順文昨未予證實，僅強調國軍對我國周邊海、空域動態均充分掌握與即時應處，足可維護區域穩定及確保國家安全。

淡江大學整合戰略科技中心執行長蘇紫雲指出，美國軍機在基隆嶼附近特地轉向繞往台灣東部海域，明顯在對中國釋放戰略信號，藉此展現美方對於防衛台灣與第一島鏈的決心。

「Alert5」網站引用飛行數據網站「ADS-B Exchange」的航跡資料指出，美軍P-8A巡邏機當天是從新加坡起飛，前往南海監控中國遼寧號航艦的航行，監控完成後未飛返新加坡，反而從南海一路沿台灣西部海岸線飛越台灣海峽，到了台北以北海域後又轉向東南方，經台灣東部海域飛到呂宋海峽，最後才又向東北方飛往沖繩降落。

海軍「新江艦」前艦長呂禮詩認為，這可能是美方繼軍艦常態化穿越台灣海峽之後的「新常態」，否則P-8A在識別、查證完遼寧艦在南海航行的狀況後，大可直接返回新加坡，即使要轉降沖繩也可以直接通過巴士海峽前往，沒必要繞著台灣飛行。

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