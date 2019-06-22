新聞分析》柯文哲的邏輯

2019-06-22

記者蘇芳禾／特稿

民進黨與柯文哲關係「剪不斷，理還亂」，從二○一四年台北市長選舉到二○一六年總統大選的特殊合作關係，黨內各派系都與柯建立不少互動網絡，但二○一八年提名姚文智參選台北市長後，白綠正式鬧翻。黨內幕僚認為，白綠關係的「結」千萬不能夠以派系問題來「解」，否則正中柯文哲下懷。

事實上，柯文哲與民進黨各派系交好，柯團隊也有不少民進黨人士，包括英派大將陳明文之子陳冠廷擔任柯市府副發言人，蘇系有前台北市議員黃向羣擔任北農董事長與市府顧問周榆修、北市民政局長藍世聰等，謝系也有幕僚一直在柯文哲團隊。

柯文哲雖然多次與新潮流交火，甚至公開說「新潮流不倒、台灣不會好」，不過仍與新系的屏東縣長潘孟安在燈會合體，也曾率隊與新系的桃園市長鄭文燦團隊交流。

二○一四年台北市長選舉，民進黨透過「二階段民調」整合方案，由代表民進黨的姚文智與柯文哲以民調決勝負，最後柯勝出，代表綠營參選台北市長，雙方「合作」攻下首都市長寶座。

不過，柯文哲上任後，與民進黨摩擦不斷。柯二○一五年提出「兩岸一家親」，遭民進黨支持者猛烈抨擊，接著二○一六年六月的北農人事案又數度交火。

二○一七年六月，柯文哲多次抨擊民進黨的前瞻建設亂花錢，九月中國的音樂節目《中國新歌聲》引發台大濺血事件，柯文哲自認遭綠營抹紅。十一月柯更抨擊新系的高雄市長陳菊舉債兩千六百億元。

柯文哲與民進黨徹底鬧翻的導火線，則是去年縣市長選舉，柯文哲認為民進黨承諾禮讓，卻在獨派壓力下推出人選；民進黨則認為柯文哲姿態很高，是柯讓氣氛變差，卻又回頭砲轟民進黨。選戰過程雙方廝殺激烈，柯最後驚險連任。柯今年一月接受電視專訪時還嗆，「不把戰犯交出來，（白綠）談什麼合作」。

民進黨幕僚指出，柯是非常務實的人，他知道打新潮流對自己最有利，新系與其他派系素來不睦，操作新潮流議題，可以造成綠營內訌，幸好這次民進黨總統初選沒有演變成新系與非新的對決，因此柯無法操作此議題。柯文哲的邏輯很簡單，民進黨衰弱，他就比較有機會，民進黨氣勢旺，他就不會出來選。

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