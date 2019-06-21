薛瑞福：中國干預選舉 美助台反制

2019-06-21

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國國防部印太助理部長薛瑞福十九日表示，美方預期中國將試圖透過社群媒體與網路入侵等手段干預台灣大選，美方考量台灣應對，已展開對話並提供協助。外交部昨對此表示，台美共享民主價值，實質交流極為密切，其中包括合作打擊假訊息。

外交部︰合作打擊假訊息

美國國家亞洲研究局（NBR）與國防大學國家戰略研究所（INSS）於美東時間十八日至十九日舉辦「亞洲政策會議」。薛瑞福於十九日發表閉幕演說，演說中以大篇幅批判中國，指出中國運用軍事現代化、影響力行動、掠奪性經濟活動、強迫他國同意其政治主張等，正試圖改變世界秩序，也試圖將印太區域重塑成對其有利，而這與美方主張自由開放的印太區域並不相符。

薛瑞福直言，美國視美中間的長期戰略競爭，是這一代的明確挑戰。談及習近平領導的中共挑戰世界秩序時，他以南海與台灣舉例說，顯而易見地，中國運作宣傳破壞台灣穩定、透過奪走邦交國孤立台灣、以減少旅客經濟施壓、企圖干預選舉損害台灣民主，並透過挑釁的演習增強軍事壓力。

薛瑞福強調，這不僅破壞台灣穩定，也影響整個區域。對於台灣二○二○總統大選臨近，在問答環節中，薛瑞福進一步指出，如同中國在一九九六年以飛彈演習威嚇、兩千年時任中國總理朱鎔基警告台獨等，美方預期，中國無庸置疑地將在這次大選中施加干預，且是透過社群媒體、入侵網路等手段。

薛瑞福說，美方考量台灣應對此問題所需的能力，已展開對話與專家合作，依據需要，提供台灣所需的能力與技能，以便在選舉時能面對這問題，但他不會提供更多細節。

美國在台協會（AIT）主席莫健也出席該場會議。莫健會後受訪表示，台灣議題已不是美中關係的關鍵，關鍵在於中國想要取代美國在亞洲的地位，導致美中出現摩擦，也讓美國決策者與國會議員更加重視台灣。莫健呼籲中國恢復與台灣對話，避免破壞穩定的行動。他也表示，中國堅持「一國兩制」沒有助益，因為「一國兩制」對台灣沒有吸引力。

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