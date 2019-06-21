蔡與黨部主委餐敘 亮內部民調︰兩人比或三腳督都領先

2019-06-21

〔記者蘇芳禾／台北報導〕蔡英文總統昨與民進黨部分縣市黨部主委餐敘，席間她拿出一份內部民調指出，不管是兩人或三人相比，她的支持度都比對手高，雖然沒有之前在初選時高那麼多，不過仍領先對手們一段距離，且這份民調，國民黨表態率比民進黨高二％，應該是可以相信的數字。

蔡總統也開玩笑說，「奇怪，我們民進黨初選，是整個氣勢上來，國民黨初選反而整個氣勢下去。」新北市黨部主委余天也在席中表示，多虧賴清德，這場初選，讓民進黨整個活過來，真的很感謝賴前院長。

蔡總統連日宴請黨籍立委、派系人士，積極整合黨內態勢明顯。昨晚由余天統籌，分批宴請部分縣市黨部主委。多位主委私下說，蔡英文初選前顯得比較緊張，初選後整個人很輕鬆有自信，跟大家侃侃而談如何團結整合，真的「差很多」。

蔡總統也坦言，她過去確實比較不會表達，這三個月讓她改變很多，「你們絕對覺得我現在不一樣了。」蔡英文說，在兩岸和國際議題上，她也獲得國際上的普遍認同，她有信心打贏選戰，也希望大家當她後盾，她會帶著大家努力向前走。

蔡英文說，她二○○八年才算是真正當政治人物，其中經歷過很多次選舉，包括新北市長、總統等等，每次都很艱辛。余天接著說，「還好有賴清德，因為這場初選，讓民進黨整個活過來，真的要很感謝賴」。

蔡英文也拿出一份初選後進行的內部民調指出，不管是三個人或兩個人相比，蔡都領先，雖然不像初選時領先那麼多，她還是領先其他主要對手一段距離。

蔡英文也說，這份民調中也有問到，國家安全重要還是經濟重要？結果有六十幾％的人覺得國家安全重要，二十幾％覺得經濟重要。

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