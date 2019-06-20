若當選 郭：閣揆工時 要跟我一樣長

2019-06-20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕國民黨總統初選參選人、鴻海董事長郭台銘昨到孫運璿科技人文紀念館參觀，郭台銘說：「有年輕人因我說一天要工作十六小時，太多，不要投我，其實工作十六小時才是最根本的」；他還說當選總統後，選行政院長的條件之一，要跟他工時一樣長，「跟我同進退。」

郭台銘昨天參訪由孫運璿女兒孫璐西導覽，看到孫擔任行政院長時親手撰寫的一疊科技發展方案手稿，便問孫前院長一天工作幾小時？孫璐西答說，「要問不工作幾小時，他只有睡覺、吃飯不工作，其他時間都在工作。」

郭台銘說，「那就是扣掉八小時，一天工作十六小時」，這是企業領導人、政府領導人要以身作則的。

被問到當上總統後，選擇行政院長的條件。郭說，「一、要孝順，孫院長對母親孝順，有孝道就不忘本、對國家不貪污；二、要大公無私、不為自己，孫院長那時放棄世界銀行的優渥工作回國服務；三、院長工作時間跟我同進退，十五、十六個小時是必備的。」

反駁蔡「花錢不手軟」說 郭：花的錢都是自己賺的

對於被蔡英文總統指為「花錢不手軟」，郭台銘說，他最近透過很多節目，想讓大家瞭解他，也與很多自媒體合作，發聲傳達他的政見，但花的每一毛錢，都是他自己賺來的；郭反批蔡是花爸爸的錢、花國民的錢拚選舉。

郭台銘也表示，他要去問競選連任的美國總統川普，「他的錢跟國家錢是不是拆開，搭總統專機是不是要付錢？」郭還酸說，「我也沒領十八趴，我爸爸從警官退休時也沒領，因我跟他說，十八趴名額有限，應讓給別人。」

郭台銘強調，他「取之於社會，用之於社會」，「我算過，這輩子就算能活到一二○歲，花不到財產的千分之一，我就捐出去，選舉也不要拿任何人的捐助、欠人情，在決策時就不受干擾」，「我只欠兩千三百萬人的人情。」

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