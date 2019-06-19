酈英傑︰台灣可信賴美國承諾

2019-06-19

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑昨在「深化印太地區經濟與商業合作論壇」發表演說，強調美台共享民主自由價值，使雙方得以超越種族，甚至是歷史界線緊緊連結。他並堅定宣示，在國際民主大家庭之中，台灣永遠擁有一席之地，台灣也可信賴美國對美台共同未來的承諾堅定不移。

國際民主大家庭 台灣永遠有一席之地

ＡＩＴ昨與貿協（ＴＡＩＴＲＡ）共同舉辦「深化印太地區經濟與商業合作論壇」，除酈英傑與貿協董事長黃志芳出席、行政院政務委員鄧振中主持座談外，包括澳洲駐台代表高戈銳、日本駐台副代表西海茂洋、帛琉駐台大使歐克麗與索羅門駐台大使王哲夫等出席，印尼也罕見由經濟統籌部次長透過影片發表致詞。

酈英傑並發表近半小時的「增進美台經濟與商業關係」大型政策演說。酈英傑說，美國七十多年來推動自由且開放的印太地區，過去十年間，規則的、秩序的基本完整性開始受到質疑，「就是因為中國拒絕尊重並遵守國際體系的規則及標準」。他強調，這也是「迄今為止對整個國際體系的最大威脅」，美國的種種行動都是在捍衛基於規則的秩序。

談到美中貿易摩擦，他明言，美國嚴重關切中國扭曲市場的補貼措施、盜竊智慧財產權行為及缺乏市場導向的作法，「科技可說是美中意見分歧的問題核心」。在美中升高貿易衝突後，大批廠商移出中國，這不只是因為美國的關稅，更多外國公司考量的是「中國不再是個有利的投資環境」。

酈英傑也讚揚台灣說，企業投注到台灣市場，因為台灣是值得信賴的合作夥伴，許多美國的主要科技大廠都在大幅加碼投資台灣，而且美台的投資關係是雙向的，他對美台關係的未來相當樂觀。

酈英傑強調，因美台共享民主自由價值，使雙方得以超越種族，甚至是歷史界線緊緊連結。在國際民主大家庭之中，台灣永遠擁有一席之地，台灣也可信賴美國對美台共同未來的承諾堅定不移。

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