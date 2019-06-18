港府恐報復對台關係 我沙盤推演

2019-06-18

〔記者蘇永耀／台北報導〕港府推動「逃犯條例」因遭港人反對而受挫暫緩，國安官員昨日表示，港府先前稱修例是因涉及台灣，如今大挫敗，後續也可能將矛頭指向台港關係進行報復，我方已有最壞的評估並進行各種沙盤推演。

陸委會發言人邱垂正昨被問及此事未做任何評論，但強調會持續因應各種情況。

香港行政長官林鄭月娥於十五日記者會上將暫緩修訂「逃犯條例」的理由，推稱是台灣表明不會接受在現有修例情況下進行個案移交。我方政府部門雖已駁斥，但國安部門也對後續的台港情勢進行評估。

去年二月間，港男陳同佳涉嫌在台灣殺害潘姓女友後逃回香港，台灣政府要求港方提供司法互助。國安官員表示，就本案而言，真正有辦案壓力的其實在港方，台灣去年三度主動請求司法互助，港府均未回應，港府卻在今年二月突提出令台港社會都有高度疑慮的「逃犯條例」，也被外界批評是「捨簡就繁」，背後的政治謀劃不言而喻，就像「我方只是需要一杯牛奶，對方表面上開了一座牧場，卻放了幾條鱷魚在裡面。」

對於台港司法互助，官員也形容，過去也不乏有個案合作的先例，即便馬政府時代與中國簽署的兩岸共打協議，也將「己方人民不遣送」的原則納入，不會有任何一位國人會被送至中國受審，但香港的「逃犯條例」卻是任何在港人士包括台灣民眾都可能面臨「送中」威脅，完全不同。

國安官員認為，港府如今受到大挫敗，後續也可能將矛頭指向台港關係進行報復，例如我派駐香港代表已近一年無法赴港履新，除繼續延宕，未來我在港的辦事處人員是否也可能遭到進一步限制？我方對此已進行盤點，並進行各種沙盤推演。

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