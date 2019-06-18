立院發表聲明 譴責港府動武

2019-06-18

〔記者呂伊萱、謝君臨／台北報導〕立法院朝野黨團昨針對香港「反送中」發表共同聲明，譴責並抗議港府武力處理群眾運動，籲港府謙卑面對群眾訴求；聲援港人對民主自由的訴求，籲港府撤回「逃犯條例」草案；同時建議台灣政府以行動支持港人，提供關懷與援助。

香港「反送中」抗爭未完，立法院昨召開臨時會，民進黨團與時代力量黨團事先擬具決議文，盼朝野黨團支持，以立院名義針對香港「逃犯條例」修法相關事件發表共同聲明。立法院長蘇嘉全昨先召集朝野協商，尋求各黨團共識，但由於國民黨團反對，最終蘇嘉全裁示由法制局融合民進黨、時代力量、國民黨與親民黨四黨團立場撰寫聲明。聲明經協商後，由朝野黨團簽名成案。

立法院院會昨傍晚並宣讀共同聲明，首先譴責與抗議香港政府以武力方式處理群眾運動，呼籲香港政府應謙卑面對群眾訴求，將衝突降到最低。

聲明指出，合作打擊犯罪不能以侵害人權的法案為前提，香港人民有權追求自己的民主與自由，「我們永遠支持這種普世價值，反對侵害人權自由。」

聲明也建議台灣政府應依「香港澳門關係條例」第十八條及相關規定，對於因政治因素而致安全及自由受有緊急危害的香港居民，得提供必要的援助，並給予關懷。

蘇嘉全在聲明通過後表示，這份聲明要告訴所有香港朋友，「你們並不孤單，台灣與你們同在」，同時也要告訴不放棄威權統治的國家，在廣大人民的意旨面前，再蠻橫、獨裁的政權，也必須敬畏屈服。

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