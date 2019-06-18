卜睿哲：反送中 證明一國兩制在台行不通

2019-06-18

〔記者呂伊萱／台北報導〕香港「反送中」抗爭兩百萬人上街，美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲昨說，這次的香港抗爭再次向台灣人民證明，「一國兩制在台灣是行不通的」，而且更強化這件事。布魯金斯研究院院長艾倫致詞時則表示，他專注東亞地區非常多年，對他而言，台灣一直是活躍且發展進步民主閃耀的典範，持續推進人權及法治。

政大國際事務學院和布魯金斯研究院東亞政策研究中心昨舉辦「亞洲和平的風險：避免走上強權戰爭之路」研討會。卜睿哲受訪時說，「逃犯條例」的提出，顯示港府和北京再次錯估反對勢力，他很高興看到香港特區政府暫緩修法，並認為反對方應該宣稱勝利。

卜睿哲建議各方，該坐下來，討論如何建立一個更好的政治體制，不過他也直言，「對香港人而言，對港府及一國兩制的信心已經削弱。」

建議港府與反對派 共商選制改革

卜睿哲說明，他建議港府與反對勢力共同回頭討論選舉制度改革，是因為他認為香港情勢的惡化是從二○一五年普選制度崩解開始，近期發生的事情源自於政治自由及法治遭受剝奪，而這些凸顯香港需要可以給予民眾更多空間選擇領袖的政治制度。

對於香港「反送中」對台灣的影響，卜睿哲指出，他認為對大多數不關心政治的民眾來說，「香港與台灣是不同的」，所以或許香港所發生的事情並不那麼重要。卜睿哲認為，如果要談這次香港抗爭對台灣的影響，就是它再次向台灣人民證明，「一國兩制在台灣是行不通的」，「我們一直都知道這件事，這次更強化了。」

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