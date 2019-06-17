星期專訪》王金平：我的下一步 誰也猜不到

2019-06-17

記者邱燕玲、陳昀、林良昇、黃維助／專訪

國民黨立委、前立法院長王金平接受本報專訪時表示，國民黨總統初選「不讓大家心服口服的遊戲規則已經形成了」；至於「民調高的不一定最強」的說法，王也意有所指地表示：「今天民調高，明、後天就會繼續高或維持嗎？」王並強調，他都未與韓國瑜談選舉的事，韓要應付的人太多，「吳主席也沒有表示他不選啊，這也是韓的顧慮。」

過去曾宣示明年選舉公報會有自己名字的王金平直陳，「現在還是這樣期待」，因為時間還沒到，現在不能否定他不會出線，而他也不會去當副手；王除以自信口吻表示，他是最強的總統候選人，並語帶玄機說，我的下一步，誰也猜不到。

仍期待 選舉公報有我的名字

問：你曾批評這次總統初選是奇奇怪怪的初選，但吳敦義主席認為是建立公平選舉，你認為吳主席真的有做到無私嗎？政壇傳言韓國瑜如果出問題，吳可能披掛上陣？要不要他宣示一定不選？

答：（大笑），我不知道，你們可以要求他宣示，我們怎麼可以揣度人家會怎麼做，不可能嘛，要尊重人家是我們的主席。但我強調過，這次初選，因人設事、不公正、不公平，這是我的感受，我幾度向黨中央呼籲，不要因人設事，但「不讓大家心服口服的遊戲規則已經形成了」。

問：黨中央是否要為提名結果負責？國民黨認為情勢大好，一定會贏？

答：當然嘛！整個都要概括承受。大家都覺得會贏，參選者才會這麼多。事實上也要看民進黨正副總統人選是怎樣的組合，「民進黨不是省油的燈」，現是他們執政時期，他們的競爭力是不容忽視的，他們很多資源都強過國民黨的時候，對國民黨來說是一場硬仗。

所以二○二○大選哪裡這麼簡單？從最近民調，我們參選人跟他們的民調比較，現在就看出端倪，他們那邊沒有輸給我們這邊的參選人。

問：對於國民黨目前的情勢，前主席連戰有憂心嗎？

答：對，我不參加初選，是第一個讓連知道，也是唯一一個，事先沒有人知道我要宣布。他對我的決定當然尊重，也理解初選那些奇奇怪怪的規定。

今天民調高 明後天會續高嗎

問：你最近為何常提醒，不是民調最高就代表是最強候選人？

答：是啊！難道不是嗎？所以我在「吳王會」才表示，民調最高不一定就是最強，應該找真正最強的候選人。

當初韓國瑜不是民調最低嗎？最後怎麼會倒贏十五萬票，要這樣講，柯Ｐ也是民調最高的一個。他也在考量啊！大選下去，各角落都是選區，沒有組織系統，民調能真正轉換為實質選票嗎？時空也在變啊！「今天民調高，明、後天就會繼續高或維持嗎？」

所以我說比賽看結果，比如說打棒球，九局才定輸贏，但或許還有延長賽，延長賽就是另外一種變局。

問：大家覺得你出錢出力幫韓國瑜，雲林張家、傅崐萁過去也受你照顧過，結果這次全靠過去韓那邊，是不是忘恩負義？

答：不要講這樣，這是一個「勢頭」，韓的民調很高，所以大家都看好他，當然就一定抓著這個勢頭往前衝，所以他就到處去幫忙招兵買馬，這無可厚非，每個人有個人看法，每個人有自己的選擇，我還是給予尊重與祝福。

問：但這個勢頭可能隨時間在改變，他們沒有看清大局？

答：他們還看不出來，我當然是看出這樣一個狀況，所以好朋友來找我，我也跟他分析，反正人家都已經大力為他奔走，我們祝福他。

問：韓國瑜曾向你隱晦暗示他要選總統的時候，你回答他什麼？

答：沒有啊！我們一樣，酒照喝、火鍋照吃。大家本來老同事嘛，市長選舉又並肩作戰過，不會有任何芥蒂，到今天為止也是一樣，韓本人及幫他輔選的人，我都祝福。

我從來不跟他談選舉的事，我只能說我們是心意相通，這就表示我們沒有談選舉，他也沒有主動說院長你要選總統怎麼樣怎麼樣，若他都不知道的話，三月七日我正式宣布參選後他也應知道，他還是祝福我心想事成，他也要應付其他人，「吳主席也沒有表示他不選啊（註：吳敦義四月僅表態無意願參選明年總統）！這也是韓的顧慮。」後來朱立倫也去拜訪過韓，朱也表達要選。我都不好跟韓談選舉的事，也讓他為難，我是不喜歡去為難人家的人。

問：不參加初選後，韓國瑜本人、或有無派人與你聯絡、爭取支持？

答：是不是他派人我不知道，傅崐萁他們都想來看我，我都還沒有讓他看到。傅有表達要來看我，我還沒讓他看到，是不是韓個人的意思，顯然傅好像就是他的掌盤人，傅也另外找人來看我，看了多次。我知道他們要講什麼。

問：你現在繼續勤走基層，地方已出現為你獨立參選連署的動作，明年選舉公報會有你名字嗎？

答：當時要參加初選，確實講過明年選舉公報會有我的名字，但現在還是這樣期待，時間還沒到，現在不能否定我不會出線，不能講「選舉公報沒有我的名字」。

如果我真正要連署，一定是全國一起發動，怎麼會去這樣子一個人去連署，這都是熱心支持者做的，希望我能出來選總統，是表達支持的意思，距離二十八萬多的連署（門檻），幾百票又能做什麼，我真正要做的話，九月一旦開放連署，我是全國各地一起來，怎麼會弄現在這個。

不會當副手 現在也不考慮脫黨

問：未來脫黨參選會是選項嗎？副手的選項完全排除了嗎？有些人用待價而沽評論你的動作，你的下一步究竟是什麼？

答：我現在不考慮脫黨的事，我現在勤走基層、整合各方面力量，整合所有能團結的資源，來幫助國民黨，能夠贏得二○二○政權輪轉，這是我最大的期待。

我老早就表明了不會當副手。外面說還有其他什麼行政院長、立法院長，那都是胡說八道，說我待價而沽也都是胡說八道，誰真正認識我？是我自己認識自己。至於我的下一步，誰也猜不到。「我要幫國民黨翻轉二○二○年，政『權』輪替。」

我是最強候選人 也是最強母雞

問：你在立院多年，在預算與法案上，曾幫榮民榮眷做很多事，深藍選民為何始終把你當成非我族類？你如何成為最強候選人？

答：如果我代表國民黨參選，這些人還有選擇嗎？所以我說，最強的是提名我，要拿綠的票、中間選民的票，應該是我最多，其他人要拿綠的票，應該很難拿，他們哪裡去拿綠的票？綠的票加上國民黨大團結，難道不是最強的人嗎？

明年還有立委選舉，母雞效應最大還是我。因為我是最強候選人，最有意識，意識包括意願，不是只有為我自己，也要幫他們，每個立委候選人在地方遇到很多奇奇怪怪的問題，找我，我都能幫他們解決。

問：你怎麼看待郭台銘提出的備案機制？

答：備案機制是沒有道理的，總統選舉黨內初選只能找出一個人，這個人找出來，初選就結束了，如果有變數，就另外再處理，沒有第二名的機制，選出一個人，初選就完成了，哪裡還有後面？

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