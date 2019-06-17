規範退將赴中、國安法修法 力拚臨會三讀

2019-06-17

〔記者謝君臨、楊淳卉／台北報導〕立法院擬於今日起至七月五日召開臨時會，為進一步完備國安防線，包括規範退將與卸任政務官赴中管制的兩岸條例修正草案，以及提高「為敵發展組織罪」刑責、納入網路共諜行為的國安法修正草案，民進黨團都將力拚在臨時會三讀。

至於引發朝野爭論的公投法修正草案，目前逕付二讀的民進黨立委蔣絜安所提公投法修正草案，內容包括提供身分證影本才能連署、公投與大選脫鉤等，立法院民進黨團總召柯建銘昨表示，公投法草案有兩個衝突點，第一是連署要不要附身分證，第二是公投是否與大選脫鉤。為化解外界惡意攻擊、扭曲提案原意，民進黨團今會議討論後，將刪除連署附身分證影本的內容，但要在兩前提下，並會做成附帶決議。

公投連署附身分證影本

民進黨防遭扭曲將刪除

柯建銘指出，第一，要求中選會儘速完成電子連署的資安建立和測試，等資安沒有疑慮，儘速落實電子連署。第二，要求中選會參採其他國家如何防止偽造文書、虛偽連署的制度設計。另，柯建銘說，現在的公投連署很容易，可以想像未來要進行的公投一定也很多，如果一定要綁大選恐會造成問題，民進黨團請大家要仔細思考，並非民進黨故意公投不綁大選。

柯建銘等六十七人已提請立院於六月十七日到七月五日召開臨時會，預計處理公投法、兩岸人民關係條例、大法官人事同意權等十九案，立院今將召開朝野協商及全院委員談話會，預計今天下午進行臨時會第一次會議。

國民黨團總召曾銘宗則批評民進黨團「鴨霸」，強調包括公投法、海關進口稅則、政治檔案法等，國民黨團一定強力反對。

有關退將赴中管制等修法，行政院版本的兩岸條例修正草案，退離職人員的管制年限最少三年，只能增加，不能縮減；涉密程度較高者於管制年限屆滿後，赴中前仍應申報，並得要求終身申報。

其中，曾任國防、外交、中國事務或與國家安全相關機關的政務副首長、中將以上人員，或情報機關首長，除非向服務機關報准，否則十五年內不可參與中國黨務、軍事、行政或具政治性機關、團體在對岸所舉辦、由中國領導人主持的慶典或活動，違者最重可終身剝奪月退俸，或最高處五百萬元罰鍰。

另，參與中國政治活動，也不能有向象徵中國政權的旗、徽、歌等行禮唱頌、妨害我國家尊嚴的行為；若違反上述規定，情節重大者，得終身剝奪月退俸。

至於國安法修法重點，包括提高「為敵發展組織罪」刑責，我國主權及於國境內的網路領域及其實體空間，及全面剝奪共諜退休俸等。

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