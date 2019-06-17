海峽論壇 汪洋搬出習五條 陸委會斥挫敗伎倆

2019-06-17

〔記者呂伊萱、林良昇／台北報導〕海峽論壇昨開幕，台灣多個藍營縣市取消赴會，國民黨副主席兼秘書長曾永權代表國民黨出席，重申堅持九二共識；中國全國政協主席汪洋會見台灣政要時，則再提「習五條」，並稱習五條「在海內外引起強烈的迴響」。陸委會昨指「海峽論壇」是統戰大會，台灣主要政治人物都已公開拒絕「一國兩制」，正告對岸放棄其徹底挫敗的政策。

「台灣主要政治人物都拒絕一國兩制」

曾永權代表國民黨主席吳敦義率團參加第十一屆海峽論壇，會見汪洋，並發表開幕致詞。曾永權在致詞中宣稱，國民黨堅持九二共識、反對台獨，「九二共識」就是兩岸交流的壓倉石，也像是摩天大樓裡的阻尼器，如果執政者利用政治算計，持續誣衊「九二共識」，必然會在接下來的選舉中繼續被選民唾棄。

汪洋則在會見台灣政黨及地方縣市代表時再提習五條。汪洋稱，中共總書記習近平一月二日提出的和平統一五點政策主張，「在海內外引起強烈的迴響」，且「中華民族復興的競爭讓美國產生極度焦慮，在各方面企圖遏止大陸發展」。

陸委會昨對此表示，中共貫以「轉移焦點推卸責任」掩蓋自身情勢誤判，近期對台作為更是服膺「習五條」教條，試圖強力推銷「一國兩制」。然而，台灣朝野各界堅守主權及民主制度信念，主要政治人物都公開拒絕「一國兩制」，「這絕對是中共當局不敢越雷池一步的最強武器」。

陸委會並提及，中共與港府強制推動「逃犯條例」引發香港強烈抗爭，更印證「專制集權無法與自由法治一國」。我方正告對岸，放棄其徹底挫敗的政策，也絕對不要低估台灣自我捍衛的決心，籲北京當局正視現實，認真思考政治改革、負責任地化解矛盾對立。

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