用大數據預知蔡英文贏初選 郭台銘：我也會出線

2019-06-15

〔記者吳俊鋒／台南報導〕參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘，昨天在台南展開一連串行程，強調自己是最適合帶領大家拚經濟的人，也批評總統蔡英文執政不好，「難道還要再讓她當四年？」

郭台銘同時拜會市議會國民黨團及無黨籍議長郭信良，與國民黨、無黨籍議員座談尋求支持。他說，未來將組國家隊為台灣打世界盃，相信自己在經濟方面一定比蔡總統做得好太多了。他也為前行政院長賴清德抱屈說，「真的是受委屈了」、「希望賴要以台灣未來經濟發展為主，忍耐一下！」

組國家隊為台灣打世界盃

郭台銘昨先到後壁蘭花生技園區參觀，與廠商座談。對於民進黨初選民調，郭台銘說，數字怎麼變，讓老百姓自己去判斷；未來重要的是，組國家隊到世界各地拚經濟，所有產業界都殷切期盼，希望有一個真正懂的人來帶領國家。

隨後，郭台銘除拜會市議會，也到台南天壇、安平天后宮參香、品嘗道地台南小吃陳家蚵捲，並前往南部科學園區進行「全球美中貿易戰，台灣產業的危機與轉機」專題演講。對於為何能正確預測總統蔡英文在黨內初選出線，他說，主要是靠大數據分析，「大數據也算出我會出線」。

郭台銘還提到香港的「反送中」抗爭，對蔡英文是一大助力，但他批評蔡靠辣台、嗆中來吸引選票，但「口號之後呢」？卻無法帶領大家拚經濟，過更好的生活。

郭台銘強調，二○二○年台灣的領導人必須處理兩岸危機、全球美中貿易戰，更需要與美國合作發展下一代科技，他是檯面上最懂科技經濟的人，最為適合。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法