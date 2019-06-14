冷眼集》藍營的十字路口

2019-06-14

記者鄒景雯／特稿

不知不覺中，藍營已經走到了十字路口。洞察到這個微妙訊號的人，不知道有幾位，但是可以確定的是，當全黨浸泡在初選的廝殺之際，吳敦義應當是看到了。昨天他以國民黨主席身分罕見地發出批評：中國大陸對港、澳連實施所謂「一國兩制」都是虛言。這一步踩出來，精準掌握了香港「反送中」被鎮暴所擴散而來的地緣震動。

這個震動是什麼？一位外省籍、四十多歲、長期投票給藍軍的支持者私下描述很傳神：「一個中國」此後沒有了，非民進黨的政治群體未來如果提不出「兩個中國」的概念，就不必再選了。這個背景的選民意見之所以具有代表性，在於其充分反映了能夠牽動淺藍光譜游離的影響因素所在。

自一九四九年以來，蔣家政權把「一個中國」的概念帶到台灣來，歷經了幾個階段的演變，首先是正朔時期，中華民國是正統，基於黨國一體，建立國民黨主政的正當性，共產黨是叛亂團體，不承認中華人民共和國的合法性；即使到一九七一年中華民國的聯合國代表權，已經被中華人民共和國所取代，漢賊不兩立、三不政策依舊貫穿於國策，洗腦著幾個世代的台灣住民。

而後則是一九九一年動員戡亂時期終止，李登輝啟動兩岸關係的正常化，不再視對岸是叛亂團體，這時所謂的「一個中國」，則是希望雙方擱置爭議，姑且我說我的、你說你的，先來解決諸多因交流衍生的事務性問題。一九九九年的「特殊國與國關係」一度想打破這個虛構，在美國介入下，很快又回到既有的架構。

基於這個背景，國民黨在二○○○年失去中央執政權，採納了蘇起的倡議，以「九二共識」來含括「一中各表」的期待，儘管馬英九執政八年，「一中各表」早被沒收，只剩下「一個中國」意涵的「九二共識」，但是直到二○一九年的不久前，仍為國民黨眾總統選將所堅持，幾番「一中各表」與「九二共識」交互為用，以為形塑這種「創造性的模糊」，可以讓北京同意睜一眼閉一眼，讓彼此繼續鬼混下去。例如政治素人郭台銘講了「一個中華民國、一個中華人民共和國」，打破了模糊的「藝術」，立即遭到朱立倫糾正，以為政治正確，就是這麼漫長時間中，極為典型的鴕鳥表現。

不論是情感上的認同也好，或是接受幻術的自我麻醉也罷，「一個中國」的確是號召藍色選民集合的口令，誰也溝通不了，但是六月九號香港人塞滿了前往立法會的路上，當晚鎮暴部隊開始暴打抗議人潮，十一日港警甚至佩槍執勤，進而在十二日開槍流血清場，這是香港耶，「一國」與「兩制」的示範地！套句藍色選民悲憤說的：習近平一直打臉「一個中國」，哪裡還有什麼「一個中國」？既然「一個中國」已經破滅，還講什麼「一中各表」，「九二共識」當然也就地陣亡。

因此，吳敦義會搶先一步定調，絕不是青菜發言，他正在接地氣；尤其當韓國瑜仍在死胡同裡不知轉身，而被新一波的浪潮捲入深淵的時候。換句話說，整個藍營已經被推向了一個必須重新抉擇的十字路口，中華民國到底是什麼？已經不容許講不清楚，如果不是地區，是個國家，那就要面對「兩國論」，徹底與一國斷裂。走對了，可以繼續在台灣政治場域存活；走錯了，只有被掃進失位去權的垃圾堆裡。

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