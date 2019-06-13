能拿到淺綠票 王自認藍營最強

2019-06-13

〔記者謝武雄、陳昀／綜合報導〕前立法院長王金平昨晚出席「北桃園王金平之友會」成立大會，他受訪時強調，自己是國民黨內最強候選人，因為只有他能夠拿到綠營的票、中間選票，未來如果他代表國民黨參選的話，藍營的票都還是會回歸，所以能夠拿到綠營的票、中間選票的人，才是最強的人選。

南部傳出展開連署 王︰ 民間友人自行發起

對於傳出南部已經展開競選總統公民連署，王金平說，這純粹是關心他的民間友人所成立的組織，並沒有連署動作及打算，坊間傳出有人為其連署，那都是民間自動自發，可能只有一、二個人在做，如果要連署的話應該是全國一起做，怎麼會是一、二個人？

王金平接受雜誌專訪時，被問到是否自認為藍營勝算最高候選人？原本輕聲細語的王金平突然大聲回應：「當然是，其他人拿得到淺綠票嗎？中間選票能拿那麼多嗎？很困難的！」他才是最有實力的人。

「北桃園王金平之友會」在蘆竹竹園餐廳舉行，前立委陳根德以老朋友身分到場；對於記者提問雜誌專訪內容，王金平回應「當然是最強的啦！」因為只有他能夠拿到綠營的票和中間選票。

對於國民黨紛紛擾擾的初選，王金平說，不參加初選實在是因為一個奇奇怪怪的初選辦法。他會勤走基層、傾聽人民的聲音，整合能夠整合的對象、團結所有的力量，為國民黨在二○二○年贏回政權做出重要貢獻。

媒體另問對於「百萬港人發動反送中」的看法，他表示，一國兩制在台灣沒有市場，也不能為大家所接受，台灣一定要堅守維持住，我們是一個自由、民主且有人權、有法治的國度。

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