郭拒簽初選公約 中常委不滿

2019-06-13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統參選人郭台銘前天參加黨中央舉辦的總統初選座談會，因為不滿中天電視台將轉播「國政願景電視發表會」，痛罵一個小時，而且發言內容火辣，甚至因此拒絕簽繳初選公約，引發部分中常委不滿。

昨在國民黨中常會多人質疑郭台銘言行不當，還有中常委私下透露郭讓大家「都有點不開心」，質疑郭已失掉格局。

面對多位中常委不滿，國民黨主席吳敦義回應表示，黨中央舉辦這場初選，絕對是公平、公正、公開，絕不會為了誰而有特別考量。據轉述，吳敦義還說，「民進黨兩個人打起來也就算了，我們是五個人，五個人打起來不得了」，呼籲全黨團結，對於任何「雜音」，都必須容忍，為了後面的團結。

至於郭台銘要求國民黨在非凡、台視、民視中擇一取代中天，國民黨發言人歐陽龍回應，轉播事宜仍將依照智庫規劃辦理，並無任何更換計畫。

「初選輸了 還要違紀參選嗎？」

據指出，對於郭台銘因為中天轉播權，拒絕簽繳公約，中常委李昭平在會中質疑，有人不簽公約，難道是想初選輸了後，還要違紀參選嗎？強調這是黨的遊戲規則，希望黨中央與郭台銘再做溝通。

中常委李德維則要求文傳會應就為何沒有同意郭台銘要求手機民調、全對比的原因，詳加對外說明，不要讓外界誤認為好像是黨中央在「卡郭」，讓郭台銘委屈。

一位不願具名的中常委說，其實中常會通過的提名作業要點規定都很公正，只要是對前天座談會狀況有些了解的中常委，「都有點不開心」，覺得郭台銘打那麼兇幹什麼？況且中常會通過的提名特別辦法也有幫郭解套。

據指出，中常委沈智慧也對郭台銘「非常有意見」，在會中質疑郭的言行不當，當初提名特別辦法就是幫郭參選開道，如今郭卻反過來質疑遊戲規則，讓中常會十分委屈。

某中常委則質疑郭台銘，一個參選總統的人，應該要有一定的高度，但郭在初選座談會的相關發言，「講得那麼露骨，有失格局。」

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