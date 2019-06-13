賴：困苦出身 不是金孫

2019-06-13

〔記者陳心瑜、周湘芸／新北報導〕前行政院長賴清德昨天到新北市林口竹林山觀音寺、新莊後港昭德宮參拜，他強調「我不是金孫」，出生在萬里的礦工家庭，不要說含著金湯匙、銀湯匙出生，「我連鐵湯匙都沒有！」外界有人形容初選是「辣台妹與金孫」的對決，這都是莫須有，故意造成誤解。

出生礦工家庭 連鐵湯匙都沒

賴清德反問說，「目前檯面上參選總統的人選中，哪個人的家庭環境比我辛苦？」他的成長過程沒有被困難的環境打倒，很感謝眾人的幫忙，希望外界不要再用莫須有的「金孫」來稱呼他。

他表示，他出生萬里礦工家庭，鄰居親友大多從事礦工、漁業，要看天吃飯，他認真念書成為醫生，後來投入政治，很感謝一路上得到的栽培和支持，他不需要特別去了解困苦人家的生活，因為他就是出生於困苦家庭中，照顧甘苦人的初衷從未改變。

賴清德說，他從國代、立委、台南市長到行政院長，一路照顧弱勢和基層，清廉勤政推動各項政策，若當選總統，不僅守護台灣，也有執行力解決問題，推動經濟發展，希望獲得民眾支持。

外傳行政院長蘇貞昌五月曾致電賴清德，告訴賴「不用選了，因為就算贏，蔡英文總統也不會支持」，但蘇揆幕僚否認這項傳言。賴受訪時只說，初選最後一天，紛紛擾擾就留在過去，網路上、外界許多對他的攻擊都不是事實，只希望鄉親全力支持他。

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