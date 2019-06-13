賴呼籲中國 撤除送中惡法

2019-06-13

〔記者楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕逾百萬港人上街反對香港政府強推「逃犯條例草案」，爭取民進黨總統提名的行政院前院長賴清德昨以直播對此發表五點聲明，籲中國政權不可一意孤行，應撤除惡法，盼中國國家主席習近平不要錯估情勢。

賴清德表示，請台灣國人聲援香港主張，若台灣當旁觀者，未來台灣也會受到傷害，台灣應有「唇亡齒寒」的感覺。台灣要堅定捍衛主權和維護民主，也要聲援香港，讓台灣成為香港及未來中國的民主燈塔。賴並呼籲台灣媒體多報導香港民眾訴求，讓國人知道一國兩制、和平協議不可行。

賴清德並呼籲，中國政權不可一意孤行，且要撤除惡法，否則後續恐衝擊中國政權。盼中國政府停止迫害香港人權，也盼全球持續關心香港局勢的發展，給予中國壓力，並支持香港人民訴求，才有辦法避免不幸的事發生。

賴清德表示，「兩岸一家親」不可行，強推「一個中國原則的九二共識」也是錯誤政策，台灣要對中國壓迫人權、破壞民主作為強力反對，對受迫害的人民也要給予充分協助，台灣政府責無旁貸。

賴清德指出，台灣很多社團站出來聲援，也要求修改「兩岸人民關係條例」，對於香港政府的官員或警察，如果參與迫害人權行為，未來進入台灣應該比照中國官員方式審查，這項立場他完全支持。

賴清德也呼籲台北市長柯文哲應收回「兩岸一家親」。柯文哲昨強調，他只是先揮揮手，表達一個善意，並沒有涉及政治層面，如連對中國大陸方面表達善意都不願意，還是個麻煩，他認為至少先表達善意，行不行再說。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法